Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm YJ-20 trên biển

Ngày 28/12, Trung Quốc đã công bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm YJ-20 từ tàu chiến, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi tích hợp công nghệ siêu vượt âm vào môi trường tác chiến hải quân. Cuộc thử nghiệm do Hải quân Trung Quốc thực hiện trong khuôn khổ huấn luyện thường kỳ.

Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm YJ-20 trên biển. Ảnh: Naval News.

Hải quân Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên một loại vũ khí có vận tốc cực lớn của nước này được xác nhận triển khai từ nền tảng hạm đội thay vì các bệ phóng trên đất liền hoặc máy bay như trước đây. Trước đó, các chương trình vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc chủ yếu tập trung vào tên lửa đạn đạo hoặc phương tiện phóng từ trên không phục vụ mục tiêu răn đe chiến lược.

Tên lửa YJ-20 được triển khai từ hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS) đa năng. Đây là cấu hình phổ biến trên các tàu chiến hiện đại, cho phép tàu tích hợp linh hoạt nhiều loại vũ khí trên cùng một nền tảng, từ tên lửa phòng không đến tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

Tên lửa YJ-20 từng được giới thiệu công khai tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tổ chức tại Bắc Kinh ngày 3/9, cùng với ba loại tên lửa chống hạm khác gồm YJ-15, YJ-19 và YJ-17.

Theo nhận định của các nhà phân tích, tên lửa diệt hạm siêu vượt âm, nếu được triển khai thực tế, sẽ làm thay đổi đáng kể cách tiếp cận trong phòng thủ biển. Các hệ thống phòng không hạm tàu hiện nay chủ yếu được tối ưu hóa để đối phó với tên lửa cận âm và siêu thanh truyền thống. Sự xuất hiện của vũ khí siêu vượt âm buộc các lực lượng hải quân phải xem xét lại toàn bộ chuỗi phát hiện, chỉ huy và đánh chặn.

Tên lửa siêu vượt âm YJ-20 tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tổ chức tại Bắc Kinh ngày 3/9/2025. Ảnh: Asian Military.

Trong bối cảnh các nhóm tác chiến tàu sân bay vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược hải quân của nhiều quốc gia, việc đối phó với tên lửa diệt hạm siêu vượt âm được đánh giá là bài toán ngày càng phức tạp. Tốc độ cao và quỹ đạo bay khó dự đoán khiến không gian phản ứng bị thu hẹp, làm gia tăng rủi ro trong các kịch bản xung đột trên biển.

Thanh Giang

Nguồn: Global Times.