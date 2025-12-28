Anh – Đức ký hợp đồng 52 triệu bảng mua pháo tự hành cơ động RCH 155

Ngày 28-12, Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã ký hợp đồng mua sắm chung trị giá 52 triệu bảng Anh (khoảng 70 triệu USD) với Đức nhằm trang bị hệ thống pháo tự hành cơ động RCH 155, có khả năng khai hỏa khi đang di chuyển và tấn công mục tiêu ở cự ly trên 70 km.

Pháo tự hành bánh lốp KNDS RCH 155mm L52 do Đức phát triển trong buổi bắn đạn thật tại thao trường Klietz, Đức. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Theo thỏa thuận, Lục quân Anh sẽ tiếp nhận một tổ hợp trình diễn năng lực ban đầu, trong khi hai tổ hợp còn lại được bàn giao cho Đức để phục vụ thử nghiệm và đánh giá chung. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong nỗ lực hiện đại hóa pháo binh của Anh, hướng tới thay thế các hệ thống hiện có bằng năng lực tác chiến cơ động và linh hoạt hơn.

Hệ thống RCH 155 do tập đoàn quốc phòng Pháp–Đức KNDS phối hợp với Rheinmetall (Đức) sản xuất, được lắp đặt trên khung xe bọc thép Boxer. Pháo có thể bắn tới 8 viên/phút khi đang cơ động, vận hành với kíp chiến đấu hai người nhờ mức độ tự động hóa cao, đồng thời có tầm hoạt động khoảng 700 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Khả năng “bắn rồi rời vị trí ngay” được đánh giá là phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại, trong đó pháo binh phải nhanh chóng cơ động để tránh hỏa lực phản pháo.

Ảnh tư liệu

Thương vụ nằm trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác quốc phòng Trinity House năm 2024 giữa Anh và Đức, tập trung vào các lĩnh vực mua sắm, công nghiệp quốc phòng và khả năng tương tác lực lượng, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong cấu trúc răn đe tập thể của NATO.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Anh tiếp tục đẩy mạnh tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ an ninh châu Âu. Trước đó, ngày 17-12, London đã công bố gói hỗ trợ phòng không trị giá 600 triệu bảng Anh dành cho Ukraine, bao gồm các tháp pháo tự động công nghệ cao và tên lửa phòng không, nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong mùa Đông.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, UK Defence journal.