Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel đến cuối tháng 2/2026

Ngày 27/12, Chính phủ Nga quyết định gia hạn lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng, dầu diesel và một số sản phẩm nhiên liệu khác nhằm bảo đảm ổn định thị trường trong nước. Theo quyết định mới, lệnh cấm xuất khẩu xăng ra nước ngoài được kéo dài đến ngày 28/2/2026 và áp dụng đối với tất cả các chủ thể, bao gồm cả các nhà sản xuất trực tiếp.

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu đến tháng 2/2026. Ảnh: Business Recorder.

Cùng ngày, Nga cũng ban hành một sắc lệnh riêng gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và các sản phẩm dầu mỏ khác đến cùng thời hạn. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các nhà sản xuất trực tiếp, trong khi các tổ chức không trực tiếp sản xuất vẫn phải tuân thủ các hạn chế xuất khẩu hiện hành.

Chính phủ Nga cho biết biện pháp trên nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định trong nước và kiểm soát nhu cầu tiêu thụ, trong bối cảnh giá nhiên liệu nội địa có xu hướng biến động.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhận định, thị trường nhiên liệu trong nước hiện duy trì trạng thái cân bằng, với lượng dự trữ cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo ông, trong các tháng cao điểm nhu cầu như tháng 8 và 9, chính phủ đã điều hành thị trường một cách thận trọng để hạn chế biến động và giữ ổn định giá cả.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: APA.

Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu tạm thời lần đầu được Nga áp dụng vào cuối tháng 7/2025, khi giá nhiên liệu tăng mạnh và xuất hiện lo ngại về nguồn cung. Ban đầu, biện pháp này có hiệu lực đến ngày 31/8, sau đó được gia hạn nhiều lần đến cuối năm 2025, trước khi tiếp tục kéo dài đến ngày 28/2/2026.

Động thái mới nhất cho thấy Nga ưu tiên duy trì ổn định thị trường nhiên liệu trong nước, bảo đảm nguồn cung và kiểm soát nhu cầu trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động và giá nhiên liệu quốc tế chưa thực sự ổn định.

Thanh Giang

Nguồn: APA Economics .