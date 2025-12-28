Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có số lần xuất hiện công khai cao nhất trong 9 năm

Năm 2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ghi nhận số lần xuất hiện công khai nhiều nhất trong vòng 9 năm trở lại đây, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh hoạt động ngoại giao và tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển quốc gia 5 năm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm nhân dịp kỷ niệm Ngày Hiến pháp của Triều Tiên và đón Năm Mới, trong bức ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 27/12. Nguồn: Yonhap.

Theo số liệu của Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc (KINU), tính đến hết tháng 11-2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về 118 lần xuất hiện của ông Kim. Nếu tính cả các hoạt động từ ngày 1 đến 27-12, tổng số lần xuất hiện trong năm nay đạt 131, cao hơn năm 2024 và tương đương mức đỉnh từng ghi nhận vào năm 2016.

KINU cho biết, số lần xuất hiện công khai của ông Kim đã tăng đều kể từ năm 2020, khi hoạt động này sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong năm 2025, ông Kim tập trung vào các hoạt động nghi lễ, thị sát thực địa và sự kiện quân sự, trong đó đáng chú ý là việc thúc đẩy chính sách Phát triển khu vực 20-10 thông qua các chuyến thăm công trình xây dựng và lễ khánh thành nhà máy, bệnh viện tại nhiều địa phương, với mục tiêu hiện đại hóa các nhà máy ở 20 huyện thị trong vòng 10 năm tới. Số hoạt động liên quan đến quân sự giảm so với năm trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đi cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, tổ chức tại Bắc Kinh ngày 3/9/2025. Ảnh: AFP.

Trên phương diện đối ngoại, ông Kim Jong Un gây chú ý khi đích thân tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Trung Quốc vào tháng 9/2025. Trong năm nay, ông đã tiến hành 5 chương trình nghị sự thượng đỉnh, bao gồm cả các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước - mức cao chưa từng ghi nhận trước đây.

Ngoài ra, ông Kim Jong Un còn tiếp đón 10 đoàn quan chức cấp cao và phái đoàn ngoại giao nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. Đáng chú ý, cuộc gặp với ông Shoigu diễn ra 3 lần trong năm nay, cho thấy mối quan hệ đồng minh ngày càng chặt chẽ giữa hai nước sau khi ký kết “Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng Sáu năm ngoái.

Theo thống kê, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong-won là quan chức xuất hiện cùng ông Kim nhiều nhất trong năm, tiếp theo là các lãnh đạo quân đội và Bộ Quốc phòng.

Thanh Hằng

Nguồn: The Korea Times.