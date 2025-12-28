Thái Lan khởi động bầu cử 2026: Đăng ký ứng cử trật tự trên toàn quốc.

Ngày 27/12, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) chính thức mở đăng ký ứng cử viên đại biểu Hạ viện theo đơn vị bầu cử, khởi động giai đoạn quan trọng của cuộc tổng tuyển cử năm 2026. Chủ tịch ECT cho biết, ngày đầu triển khai diễn ra suôn sẻ, trật tự được bảo đảm trên phạm vi cả nước, bao gồm cả các khu vực biên giới, trong khi các phương án dự phòng đã được kích hoạt nhằm bảo đảm tiến trình bầu cử công bằng, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Các ứng cử viên bắt đầu đăng ký tham gia cuộc bầu cử. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, việc đăng ký ứng cử viên hạ nghị sĩ được tiến hành từ ngày 27 đến 31/12 trên toàn quốc. Tại thủ đô Bangkok, không khí chính trị trở nên sôi động khi lãnh đạo và các ứng viên của những đảng lớn đồng loạt có mặt tại Trung tâm Thanh thiếu niên Thái Lan – Nhật Bản, địa điểm tiếp nhận hồ sơ cho 33 đơn vị bầu cử của thành phố.

Chủ tịch ECT Narong Klanwarin cho biết, dù tồn tại những quan ngại liên quan đến tình hình an ninh tại một số khu vực biên giới, song theo quy định pháp luật, bầu cử phải được tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc. Đối với các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, ECT đã chỉ đạo bố trí các điểm đăng ký cách xa khu vực có khả năng xảy ra va chạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và ban hành hướng dẫn, phương án dự phòng nhằm bảo đảm quá trình đăng ký và bầu cử diễn ra an toàn, minh bạch và công bằng.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan Narong Klanwarin. Ảnh: The Nation

Liên quan đến hoạt động vận động cử tri, ông Narong khẳng định các đảng chính trị có thể kêu gọi người dân tham gia trưng cầu ý dân, nhưng không được tác động hay định hướng kết quả bỏ phiếu. Chủ tịch ECT đồng thời kêu gọi cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, bày tỏ kỳ vọng tỷ lệ đi bầu sẽ vượt mức hơn 75% của kỳ bầu cử trước.

Trên mặt trận chính trị, Đảng Tự hào Thái – đảng cầm quyền – tuyên bố quyết tâm phá vỡ “bức tường màu cam” của Đảng Nhân dân. Điều phối viên đảng, ông Ekanat Promphan, nhấn mạnh các chính sách an sinh xã hội và cách tiếp cận trong xử lý căng thẳng biên giới là minh chứng cho năng lực điều hành của đảng. Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul cũng chính thức phát động chiến dịch tranh cử với khẩu hiệu “Nói và làm hơn nữa”, tập trung vào các ưu tiên về an ninh, kinh tế và mở rộng chương trình trợ giá tiêu dùng.

Ở chiều ngược lại, Đảng Nhân dân, do ông Natthaphong Ruengpanyawut dẫn dắt, đưa ra khẩu hiệu “Bỏ phiếu – chọn tương lai”, cam kết thúc đẩy minh bạch, mạnh tay trấn áp tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động tài chính phi pháp. Đảng đặt mục tiêu giành trọn 33 đơn vị bầu cử tại Bangkok, tiếp nối thành tích thắng 32/33 đơn vị trong cuộc bầu cử năm 2023. Trong khi đó, Đảng Vì nước Thái với ứng viên thủ tướng số một Yodchanan Wongsawat – cháu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra – được kỳ vọng sẽ tiếp nối ảnh hưởng chính trị của gia đình Shinawatra trên chính trường Thái Lan.

Lê Hà.

Nguồn: Nation Thailand, Thairath .