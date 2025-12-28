Tổng thư ký NATO bác bỏ kiến nghị tách EU khỏi Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng

Ngày 27/12, Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte khẳng định, Liên minh châu Âu không nên theo đuổi con đường tách rời khỏi Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng, nhấn mạnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn là trụ cột không thể thay thế đối với an ninh của châu Âu.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới, ông Mark Rutte cho rằng châu Âu cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình, đặc biệt là tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, theo ông, nỗ lực này cần được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác với Mỹ và NATO, thay vì xây dựng một cấu trúc an ninh tách biệt.

Tổng thư ký NATO cảnh báo, Liên minh châu Âu sẽ “tự gây bất lợi cho chính mình” nếu lựa chọn đi theo con đường riêng trong chính sách quốc phòng. Ông nhấn mạnh NATO không chỉ bao gồm các nước EU, trong khi phần lớn năng lực kinh tế và quân sự của liên minh vẫn nằm ngoài EU, đặc biệt là ở Mỹ.

Tổng thư ký NATO bác bỏ kiến nghị tách EU khỏi Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Ảnh: AP.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các ý kiến tại châu Âu kêu gọi tăng cường “tự chủ chiến lược”, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Trước đó, lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu Manfred Weber từng đề xuất xây dựng một “NATO châu Âu” và kêu gọi EU tự định hình chiến lược an ninh của mình, thay vì dựa vào các định hướng từ Washington.

Ông Rutte cho rằng Mỹ vẫn là một đối tác an ninh đáng tin cậy và sẽ tiếp tục duy trì cam kết quân sự tại châu Âu. Theo ông, Washington kỳ vọng các đồng minh châu Âu đóng góp nhiều hơn về nguồn lực, song điều đó không đồng nghĩa với việc làm suy yếu hay thay thế vai trò của NATO.

Tranh luận nội bộ EU về định hướng quốc phòng cũng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy các nước thành viên NATO tăng mạnh chi tiêu quân sự, với mục tiêu đạt mức 5% GDP trong dài hạn. Đề xuất này đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ một số quốc gia châu Âu, cho rằng mức tăng là khó khả thi. Bên cạnh đó, sự khác biệt trong cách tiếp cận một số vấn đề an ninh khu vực giữa Brussels và Washington cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận về vai trò và mức độ tự chủ của EU trong thời gian tới.

Giới phân tích nhận định, phát biểu của Tổng thư ký NATO nhằm tái khẳng định vai trò trung tâm của liên minh quân sự này, đồng thời gửi thông điệp rằng mọi nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu cần được đặt trong khuôn khổ hợp tác xuyên Đại Tây Dương, thay vì tạo ra những cấu trúc song song có nguy cơ làm suy yếu sự gắn kết hiện nay.

Thu Uyên

Nguồn: RT