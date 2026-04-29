Google ký thỏa thuận AI với Lầu Năm Góc, mở rộng hợp tác quốc phòng

Google đã ký thỏa thuận cung cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho Lầu Năm Góc, đánh dấu bước mở rộng hợp tác giữa các tập đoàn công nghệ và quân đội Mỹ trong việc ứng dụng AI vào các hoạt động an ninh – quốc phòng.

Hình ảnh tổng hợp do trí tuệ nhân tạo tạo ra cho thấy Lầu Năm Góc và một tòa nhà văn phòng của Google. Ảnh do Gemini tạo ra.

Thỏa thuận cho phép Lầu Năm Góc sử dụng công nghệ AI của Google cho “mọi mục đích hợp pháp” của chính phủ, bao gồm triển khai trên các mạng lưới thông tin mật. Đây là một phần trong chiến lược rộng hơn của Mỹ nhằm tích hợp các công nghệ tiên tiến vào hoạt động an ninh và quốc phòng trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu gia tăng.

Với thỏa thuận này, Google gia nhập danh sách các công ty công nghệ lớn như OpenAI và xAI đã hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ trong lĩnh vực AI.

Theo nội dung hợp đồng, Google có thể được yêu cầu điều chỉnh các thiết lập an toàn và bộ lọc nội dung của hệ thống AI theo yêu cầu của chính phủ. Tuy nhiên, công ty không có quyền can thiệp hoặc từ chối các quyết định sử dụng công nghệ nếu các quyết định đó phù hợp với quy định pháp luật.

Dù vậy, cả Google và Lầu Năm Góc đều nhấn mạnh rằng công nghệ AI không được sử dụng cho các hoạt động giám sát diện rộng trong nước hoặc phát triển các hệ thống vũ khí tự động hoàn toàn nếu không có sự giám sát phù hợp của con người.

Giới phân tích cho rằng động thái này phản ánh xu hướng gia tăng hợp tác giữa khu vực công nghệ và quốc phòng tại Mỹ, trong bối cảnh các nước đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ mục tiêu an ninh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký các thỏa thuận trị giá lên tới 200 triệu USD với nhiều công ty AI lớn nhằm đưa các công cụ này vào các hệ thống xử lý thông tin nhạy cảm, bao gồm lập kế hoạch nhiệm vụ và các ứng dụng kỹ thuật cao.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Wion