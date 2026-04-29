GCC phản đối động thái liên quan eo biển Hormuz, thúc đẩy hợp tác khu vực

Các nhà lãnh đạo Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ngày 28/4 đã ra tuyên bố bác bỏ các biện pháp bị cho là của Iran nhằm hạn chế tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi khôi phục an ninh và thúc đẩy hợp tác quân sự – kinh tế trong khu vực.

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi cho biết các quốc gia thành viên đã bác bỏ “các biện pháp không hợp pháp” liên quan đến việc đóng cửa hoặc hạn chế lưu thông qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp tham vấn lần thứ 19 của GCC diễn ra ở thành phố Jeddah (Saudi Arabia), ông Albudaiwi nhấn mạnh các lãnh đạo khu vực cũng phản đối mọi hành động có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tự do hàng hải, bao gồm cả việc áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển này.

Các nhà lãnh đạo GCC kêu gọi khôi phục tình hình an ninh và bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz trở lại trạng thái trước ngày 28/2, thời điểm căng thẳng khu vực leo thang mạnh.

Theo Tổng Thư ký GCC, các lãnh đạo đã chỉ đạo Ban Thư ký đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chung, trong đó có hệ thống giao thông – logistics và dự án đường sắt liên vùng GCC. Đồng thời, các nước cũng thúc đẩy kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt, hệ thống liên kết nguồn nước và nghiên cứu thiết lập các khu dự trữ chiến lược chung.

Cuộc họp cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tích hợp quân sự giữa các nước thành viên, bao gồm đẩy nhanh hệ thống cảnh báo sớm phòng ngừa tên lửa đạn đạo.

Bên cạnh đó, GCC thảo luận về tình hình khu vực, đặc biệt là căng thẳng leo thang và các cuộc tấn công nhằm vào một số quốc gia thành viên, trong đó có Jordan.

Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy một lộ trình ngoại giao nhằm chấm dứt khủng hoảng và hướng tới các thỏa thuận bảo đảm ổn định lâu dài trong khu vực.

Cuộc họp các nhà lãnh đạo GCC diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục căng thẳng sau các diễn biến xung đột liên quan Iran và một số quốc gia trong khu vực. Một số tuyến vận tải hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng được cho là đã bị ảnh hưởng trong thời gian gần đây.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua, Reuters, TRT World