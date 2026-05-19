Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Nguy cơ leo thang tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Thanh Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga (Rosatom) Alexei Likhachev ngày 19/5 cảnh báo tình hình xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đang tiến gần tới “điểm không thể quay lại”, trong bối cảnh các cuộc tấn công tại khu vực này gia tăng.

Nguy cơ leo thang tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga (Rosatom) Alexei Likhachev ngày 19/5 cảnh báo tình hình xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đang tiến gần tới “điểm không thể quay lại”, trong bối cảnh các cuộc tấn công tại khu vực này gia tăng.

Nguy cơ leo thang tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom, ông Alexei Likhachev, tại Moscow, Nga, ngày 29/4/2026. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Nga, ông Likhachev kêu gọi châu Âu tăng cường nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng, hiện do Nga kiểm soát.

Ban quản lý nhà máy do Nga bổ nhiệm cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở này trong ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái mới nhất không gây thương vong hay thiệt hại đối với các hạng mục của nhà máy và hoạt động của cơ sở này vẫn diễn ra bình thường.

Ông Likhachev nhấn mạnh rằng châu Âu cần có các biện pháp nhằm giảm leo thang tình hình, đồng thời cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn của các nước Đông Âu. Theo ông, hiện có khoảng 2.600 tấn nhiên liệu hạt nhân được lưu trữ tại nhà máy. Dù không phát điện, hệ thống của nhà máy vẫn phải duy trì vận hành để làm mát nhiên liệu hạt nhân.

Nguy cơ leo thang tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Ban quản lý nhà máy cũng cho biết các chuyên gia giám sát thường trực của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã được tiếp cận hiện trường vụ việc xảy ra ngày 18/5. Phía quản lý nhà máy cáo buộc pháo kích của Ukraine đã đánh trúng một xưởng vận tải trong khuôn viên cơ sở này.

Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia từ những tuần đầu sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Kể từ đó, Nga và Ukraine thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về các hoạt động quân sự có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn hạt nhân tại khu vực này.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.

Từ khóa:

#IAEA #Nga #Ukraine #nhà máy điện hạt nhân #Châu Âu #Ban Quản lý #Người đứng đầu #Nguyên tử

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga và Belarus tập trận hạt nhân

Nga và Belarus tập trận hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga và Belarus đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân chung tại Belarus, với sự tham gia của lực lượng tên lửa và không quân hai nước, trong bối cảnh căng thẳng an ninh giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng ở châu Âu.
Mỹ tiếp tục gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Mỹ tiếp tục gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thông báo gia hạn thêm một tháng cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với dầu thô Nga đã được bốc lên tàu chở dầu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Iran kéo dài gần 3 tháng tiếp tục gây...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh