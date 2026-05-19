Nguy cơ leo thang tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga (Rosatom) Alexei Likhachev ngày 19/5 cảnh báo tình hình xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đang tiến gần tới “điểm không thể quay lại”, trong bối cảnh các cuộc tấn công tại khu vực này gia tăng.

Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom, ông Alexei Likhachev, tại Moscow, Nga, ngày 29/4/2026. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Nga, ông Likhachev kêu gọi châu Âu tăng cường nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng, hiện do Nga kiểm soát.

Ban quản lý nhà máy do Nga bổ nhiệm cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở này trong ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái mới nhất không gây thương vong hay thiệt hại đối với các hạng mục của nhà máy và hoạt động của cơ sở này vẫn diễn ra bình thường.

Ông Likhachev nhấn mạnh rằng châu Âu cần có các biện pháp nhằm giảm leo thang tình hình, đồng thời cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn của các nước Đông Âu. Theo ông, hiện có khoảng 2.600 tấn nhiên liệu hạt nhân được lưu trữ tại nhà máy. Dù không phát điện, hệ thống của nhà máy vẫn phải duy trì vận hành để làm mát nhiên liệu hạt nhân.

Ban quản lý nhà máy cũng cho biết các chuyên gia giám sát thường trực của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã được tiếp cận hiện trường vụ việc xảy ra ngày 18/5. Phía quản lý nhà máy cáo buộc pháo kích của Ukraine đã đánh trúng một xưởng vận tải trong khuôn viên cơ sở này.

Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia từ những tuần đầu sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Kể từ đó, Nga và Ukraine thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về các hoạt động quân sự có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn hạt nhân tại khu vực này.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.