Điền Lư xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong XDNTM nâng cao

Xác định xây dựng xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) là một trong những điều kiện quan trọng giúp chính quyền cơ sở nhận rõ tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, UBND xã Điền Lư đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả về xây dựng xã đạt CTCPL gắn với XDNTM, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Công an xã Điền Lư tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn xã.

Xác định thực hiện xây dựng xã đạt CTCPL là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Điền Lư đã phân công cán bộ, công chức phụ trách theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã đạt CTCPL theo quy định. Việc thực hiện thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu. Việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị và giải quyết các thủ tục hành chính cũng được thực hiện đúng trình tự, nhanh gọn. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, hòa giải cơ sở được chú trọng gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Xã Điền Lư cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức, như: lồng ghép trong các cuộc họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn, hội, đối thoại, hoạt động tiếp dân, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, trên cổng thông tin của xã, các nhóm zalo... Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân như giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số... Đồng thời, phát động xây dựng các phong trào như: “Đơn vị an toàn”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, “Mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn”... Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, quy định về xã, phường đạt CTCPL, xã Điền Lư đã tập trung chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản mới của Trung ương, của UBND tỉnh về đánh giá, công nhận xã, phường đạt CTCPL. Đồng thời, bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở và xây dựng xã đạt CTCPL nhằm nâng cao điều kiện TCPL của người dân. Công chức văn phòng HĐND, UBND xã tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các phòng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt CTCPL trên các phương tiện truyền thông để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội trong việc xây dựng xã đạt CTCPL. Phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức hội nghị triển khai các nội dung về xây dựng xã đạt CTCPL và các hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt CTCPL do Sở Tư pháp và UBND tỉnh tổ chức. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi đánh giá, chấm điểm, công nhận xã đạt CTCPL được triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Điền Lư, Lê Hùng Cường cho biết: Xã Điền Lư thường xuyên theo dõi, đôn đốc để bảo đảm việc đánh giá xã đạt CTCPL thực chất, kịp thời, phát huy ý nghĩa, vai trò và mục đích trong XDNTM. Do đó, cấp ủy, chính quyền ở địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ, đúng quy định. Cấp ủy, chính quyền cũng đã nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa và nội dung đánh giá các tiêu chí CTCPL; bố trí phân công công chức kiêm nhiệm theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt CTCPL, từng bước thực hiện tốt các tiêu chí, tạo điều kiện cho người dân ngày càng có cơ hội TCPL và vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bài và ảnh: Tiến Đạt