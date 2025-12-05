EU lo ngại Mỹ phản bội trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine

Tạp chí Der Spiegel của Đức trích dẫn cuộc gọi bị rò rỉ cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ sự nghi ngờ về cách tiếp cận của Washington đối với các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Tổng thống Pháp mô tả giai đoạn đàm phán căng thẳng hiện tại là “mối nguy hiểm lớn” đối với ông Zelensky. Ảnh: Getty Images.

Der Spiegel trích dẫn một ghi chú bị rò rỉ từ cuộc gọi gần đây với một số nhà lãnh đạo châu Âu, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng “có khả năng Mỹ sẽ phản bội Ukraine về lãnh thổ, nếu không có sự rõ ràng về đảm bảo an ninh” .

Der Spiegel cho biết họ đã có được bản tóm tắt về cuộc gọi hôm 1/12, trong đó có trích dẫn trực tiếp từ các nguyên thủ quốc gia châu Âu bày tỏ sự nghi ngờ cơ bản về cách tiếp cận của Washington đối với các cuộc đàm phán.

Theo bản tóm tắt, Tổng thống Pháp mô tả giai đoạn đàm phán căng thẳng hiện tại là “mối nguy hiểm lớn” đối với tổng thống Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nhà lãnh đạo Ukraine cần phải “rất thận trọng”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng bày tỏ mối quan ngại, trong đó Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người có mối quan hệ thân thiết với tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho là đã cảnh báo “chúng ta không được để Ukraine và Volodymyr một mình”. Ngay cả Tổng thư ký NATO, Mark Rutte cũng được cho là đã đồng ý với Stubb rằng “chúng ta cần bảo vệ Volodymyr”.

Người phát ngôn của tổng thống Ukraine Zelensky từ chối bình luận, văn phòng của thủ tướng Đức Merz hành động tương tự, trong khi Điện Élysée phản bác những trích dẫn được cho là của tổng thống Pháp Macron.

Tháng trước, Washington đã đưa ra đề xuất gồm 28 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, được soạn thảo mà không có sự tham gia của các đồng minh châu Âu của Ukraine và bị chỉ trích là nhượng bộ tối đa các yêu cầu của Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, phát biểu tại quốc hội hôm 4/12 rằng một lệnh hòa bình áp đặt sẽ là “thảm họa” không chỉ đối với Kyiv mà còn đối với an ninh của châu Âu. Ông kêu gọi các quốc gia châu Âu không ngừng hỗ trợ Ukraine. Pistorius cho biết: “Một nền hòa bình bị áp đặt sẽ là thảm họa đối với châu Âu... bởi vì một Ukraine bị đánh bại về mặt quân sự hoặc thậm chí có khả năng bị đánh bại tại bàn đàm phán hoặc mất ổn định trong nước do ảnh hưởng của Nga, sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của châu Âu”.

Trong bài viết dành cho khách mời trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, thủ tướng Đức Friedrich Merz lập luận về việc sử dụng tài sản nhà nước bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine và cho biết châu Âu phải tự bảo vệ lợi ích của mình. “Vấn đề độc lập của châu Âu đang được quyết định ngày hôm nay, khi lợi ích an ninh của chúng ta đang bị đe dọa. Và điều đó sẽ được quyết định bởi việc chúng ta có vượt qua được thách thức này hay không”. “Những gì chúng ta quyết định bây giờ sẽ quyết định tương lai của châu Âu”, ông nói.

Trong khi đó, Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết châu Âu đã tự tách mình ra khỏi tiến trình hòa bình bằng cách từ chối liên lạc với Moscow. Tổng thống Putin tuyên bố châu Âu vẫn đang sống trong ảo tưởng về khả năng Nga thất bại và không có “chương trình nghị sự hòa bình”.

Theo Theguardian, RT