Quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt nhân vật chủ chốt của “Lực lượng Quds” tại Lebanon

Quân đội Israel và Cơ quan An ninh Quốc gia (Shin Bet) ngày 25/12 ra tuyên bố chung cho biết, trong cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Lebanon, lực lượng Israel cùng ngày đã tiêu diệt Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, một thành viên chủ chốt thuộc “Lực lượng Quds” của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - nhân vật bị phía Israel cáo buộc tham gia thúc đẩy các kế hoạch tấn công Israel tại khu vực Syria - Lebanon trong những năm gần đây.

Quân đội Israel và Shin Bet cho biết, Israel đã tiến hành không kích thị trấn Ansariya, tỉnh Nam Lebanon, và tiêu diệt Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, một thành viên chủ chốt thuộc “Lực lượng Quds” của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: AFP.

Tuyên bố nêu rõ al-Jawhari trực thuộc “Đơn vị 840” của Lực lượng Quds, đơn vị này “hoạt động dưới quyền Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Theo phía Israel, Al-Jawhari phụ trách chỉ đạo và giám sát các hoạt động vũ trang của Iran nhằm vào Israel; những năm gần đây, Al-Jawhari đã tham gia lên kế hoạch và thúc đẩy các vụ tấn công nhằm vào Israel từ lãnh thổ Syria và Lebanon.

Một tuyên bố khác do quân đội Israel và Shin Bet công bố trước đó trong ngày cho biết, Israel đã tiến hành không kích thị trấn Ansariya, tỉnh Nam Lebanon, và tiêu diệt Al-Jawhari.

Trước đó cùng ngày, Hãng thông tấn quốc gia chính thức của Lebanon (NNA) cho biết một máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe bán tải tại lối vào làng biên giới Majdal Selm vào chiều ngày 25/12 khiến 2 người thiệt mạng.

Các phương tiện quân sự của Israel di chuyển dọc theo biên giới Israel-Lebanon, nhìn từ phía bắc Israel, ngày 24 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Lebanon–Israel có hiệu lực vào ngày 27/11/2024 đến nay, Israel không chỉ từ chối rút quân toàn bộ khỏi khu vực miền Nam Lebanon, mà còn liên tục tiến hành không kích với lý do lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tìm cách tái thiết năng lực quân sự, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời gây sức ép lên chính phủ Lebanon. Gần đây, Israel gia tăng tần suất và mức độ các đợt không kích.

Cuối tháng 11 năm nay, quân đội Israel không kích thủ đô Beirut, tiêu diệt Ali Tabatabai, chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah. Sau đó, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố mạnh mẽ lên án hành động của Israel, cho rằng các cuộc không kích “công khai vi phạm” thỏa thuận ngừng bắn Lebanon - Israel và “xâm phạm một cách tàn bạo” chủ quyền của Lebanon. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Israel và các lực lượng liên quan Iran trong khu vực.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.