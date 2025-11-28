Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Thanh Giang
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow cơ bản đồng ý với danh sách 28 điểm trong kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, và sẵn sàng thảo luận nghiêm túc với phía Mỹ về vấn đề này. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng đã công bố thành phần phái đoàn đàm phán với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BBC.

Trả lời báo giới trong chuyến thăm Kyrgyzstan, ông Putin cho biết Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky sẽ là thành viên phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine, cùng với các quan chức Bộ Ngoại giao. Ông Putin nhấn mạnh vai trò phối hợp của các trợ lý Tổng thống để tổ chức và theo dõi các nội dung đàm phán hiện nay, đồng thời Bộ Ngoại giao là bên chủ chốt đảm nhiệm công tác đàm phán.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Moscow đang chờ đoàn đại diện Mỹ tới Nga trong nửa đầu tuần tới và khẳng định Nga sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận nghiêm túc về kế hoạch giải quyết tình hình Ukraine do phía Mỹ đề xuất.

Tổng thống Nga nhắc lại lập trường lâu nay của Moscow rằng một lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine là điều không thể. Theo nhà lãnh đạo Nga, một lệnh ngừng bắn chỉ có thể được tuyên bố nếu Ukraine rút quân khỏi các khu vực thuộc lãnh thổ của Liên bang Nga mà Kyiv vẫn coi là của mình.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình “nghiêm túc” với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: NBC News.

Về quan hệ song phương với Mỹ, ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về ổn định chiến lược, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến thử nghiệm hạt nhân. Ông Putin cũng nhấn mạnh Moscow cần chuẩn bị cho mọi diễn biến có thể xảy ra trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết Nga đang chuẩn bị một gói biện pháp đáp trả để ứng phó với nguy cơ tài sản của Nga bị phong tỏa tại châu Âu, đồng thời cảnh báo rằng bất cứ động thái nào nhằm tịch thu tài sản của Nga đều là hành vi vi phạm quyền sở hữu và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống tài chính toàn cầu.

Hiện, phần lớn tài sản nhà nước Nga tại châu Âu - trị giá khoảng 210 tỷ euro, đang bị phong tỏa tại nền tảng thanh toán Euroclear đặt trụ sở ở Bỉ. Đây cũng là lý do khiến nước này lo ngại họ sẽ là mục tiêu trực tiếp nếu Nga trả đũa.

Thanh Giang

Nguồn: NBC News, Anadolu.

