Công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 10 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Ngày 26/12, tại phiên điều trần cuối tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án 10 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, liên quan đến cáo buộc cản trở hoạt động tư pháp và các tội danh khác phát sinh từ việc ông ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phiên điều trần cuối ở Tòa án Quận Trung tâm Seoul. Ảnh: The Korea Times.

Theo Hãng tin Yonhap, nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phạm “tội nghiêm trọng” khi “cá nhân hóa” các cơ quan nhà nước, nhằm che giấu và biện minh cho các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Phiên tòa tập trung vào các cáo buộc cựu Tổng thống đã cản trở công lý khi ngăn điều tra viên bắt giữ ông vào tháng 1-2025, vi phạm quyền của các thành viên nội các khi không triệu tập họ để xem xét kế hoạch thiết quân luật, đồng thời soạn thảo và phá hủy bản tuyên bố sửa đổi sau khi lệnh thiết quân luật được gỡ bỏ. Ngoài ra, ông Yoon còn bị cáo buộc ra lệnh phát đi các thông cáo báo chí chứa thông tin sai lệch về việc ban bố thiết quân luật và xóa dữ liệu từ điện thoại bảo mật mà các chỉ huy quân đội thời điểm đó sử dụng.

Lực lượng an ninh ngăn chặn người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc Hội sau khi Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật. Ảnh Reuters.

Theo đó, nhóm công tố viên đề nghị 5 năm tù cho tội cản trở việc bắt giữ; 3 năm tù cho vi phạm quyền các thành viên nội các, phát tán thông tin sai lệch ra báo chí nước ngoài và phá hủy dữ liệu điện thoại; 2 năm tù cho việc soạn thảo bản tuyên bố sửa đổi.

Hiện ông Yoon vẫn đang đối mặt với ba vụ án khác liên quan đến nỗ lực thiết quân luật, trong đó có cáo buộc lãnh đạo cuộc nổi loạn. Phiên tòa về tội cản trở công lý sẽ là vụ án đầu tiên kết thúc, với khả năng tuyên án dự kiến vào ngày 16/1/2025. Trước đó, các luật sư của ông Yoon từng đề nghị hoãn tuyên án đến khi phiên tòa về tội nổi loạn kết thúc, nhưng thẩm phán đã bác bỏ.

Theo Yonhap, phiên tòa về tội nổi loạn dự kiến kết thúc sớm nhất vào đầu tháng 1, và phán quyết có thể được đưa ra vào khoảng tháng 2.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap News.