Ông Trump ra lệnh cắt giảm mạnh quy mô tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16 (giờ địa phương) thông báo, ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận quân sự chung Hàn Quốc - Mỹ dự kiến bắt đầu trong tuần này.

Các binh sĩ thuộc Lục quân Mỹ tham gia cuộc tập trận quân sự Ulchi Freedom Shield ở Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 8 năm 2025. Ảnh: AP

Quyết định được đưa ra xuất phát từ quan điểm cho rằng việc tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn trong bối cảnh ông duy trì “mối quan hệ rất tốt” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gửi những “tín hiệu không phù hợp và thù địch” tới Triều Tiên.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social cùng ngày, ông Trump viết: “Với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và tôi duy trì mối quan hệ rất tốt, tôi không hài lòng khi Mỹ từ lâu đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.” Ông lập luận: “Các cuộc tập trận này không chỉ tốn kém mà như thường lệ, Mỹ phải gánh một phần đáng kể chi phí. Trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, chúng gửi những tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch tới một quốc gia mà chúng ta đã đối xử tôn trọng, chứ không coi là mối đe dọa”. Ông nói thêm: “Vì đã quá muộn để hủy bỏ, tôi đã chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cắt giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung”.

Cuộc tập trận ban đầu được lên kế hoạch kéo dài 11 ngày, với khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc dự kiến tham gia. Theo quân đội Mỹ, các lực lượng hai nước đã lên kế hoạch tiến hành diễn tập bắn đạn thật, vượt sông và triển khai hậu cần được bố trí từ trước trong các kịch bản mô phỏng tình huống tác chiến phức tạp.

Ông Trump cũng bày tỏ không hài lòng về việc Hàn Quốc từ chối tham gia các nỗ lực của Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa Iran. Tuy nhiên, trong bài đăng của mình, ông Trump nêu mối quan hệ với ông Kim Jong-un, chi phí của các cuộc tập trận và những tín hiệu thù địch đối với Triều Tiên là những lý do trực tiếp dẫn đến quyết định cắt giảm, đồng thời mô tả việc Hàn Quốc từ chối tham gia vấn đề Iran là “có phần không liên quan”.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên lâu nay vẫn lên án các cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ là “các cuộc diễn tập chiến tranh xâm lược” gây bất ổn cho khu vực.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa ở Singapore năm 2018. Ảnh: Getty Images.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng từng thúc đẩy việc đình chỉ hoặc cắt giảm các cuộc tập trận chung. Ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với ông Kim Jong-un tại Singapore năm 2018, ông Trump bất ngờ tuyên bố đình chỉ các cuộc tập trận và cho rằng quyết định này sẽ giúp “tiết kiệm một khoản tiền khổng lồ”. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã ba lần gặp ông Kim Jong-un, trong đó cuộc gặp cuối cùng diễn ra tại làng đình chiến liên Triều Panmunjom năm 2019. Kể từ khi tái đắc cử, ông Trump nhiều lần bày tỏ sẵn sàng nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Thanh Vân

Nguồn: Chosun, Aa.