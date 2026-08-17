Brazil nóng trước giờ G: Tổng thống Lula và con trai Cựu Tổng thống Bolsonaro cùng bước vào cuộc đua quyền lực

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro ngày 16/8 chính thức khởi động chiến dịch tranh cử, hướng tới cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 4/10. Cuộc đua được dự báo sẽ quyết liệt, khi cả hai ứng cử viên hàng đầu khởi động chiến dịch tranh cử tại các địa bàn chính trị truyền thống, đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp chống bạo lực đối với phụ nữ.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu trước người ủng hộ tại sân vận động Vila Euclides. Ảnh: Bozemandailychronicle.

Tại sân vận động Vila Euclides, ngoại ô São Paulo, ông Lula, 80 tuổi, phát biểu trước hơn 10.000 người ủng hộ. Đây là địa điểm gắn với sự nghiệp chính trị của ông từ gần 5 thập kỷ trước, khi ông hoạt động với tư cách lãnh đạo công đoàn công nhân ngành luyện kim trong thời kỳ Brazil nằm dưới chế độ quân sự.

Tổng thống Lula nhấn mạnh chủ quyền kinh tế và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Brazil. Đề cập nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của đất nước, ông khẳng định Brazil cần khai thác các nguồn lực này vì lợi ích của người dân trong nước.

Tại Rio de Janeiro, ông Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, tổ chức vận động trên bãi biển Copacabana với sự tham dự của hàng nghìn người. Ông là con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người hiện bị quản thúc tại gia sau khi bị kết án liên quan âm mưu đảo chính. Cựu tổng thống không tham dự sự kiện.

Ứng viên Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro. Ảnh: Rts.

Ứng viên Flávio Bolsonaro cho rằng ông có khả năng thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với nhiều đối tác lớn, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Israel, Ấn Độ và Argentina. Tổng thống Argentina Javier Milei đã tham dự đại hội của đảng ủng hộ ông Bolsonaro.

Một vấn đề được cả hai ứng cử viên tập trung trong chiến dịch là bạo lực đối với phụ nữ. Theo cơ quan tư pháp bầu cử Brazil, phụ nữ chiếm gần 53% trong tổng số 158 triệu cử tri đủ điều kiện. Dữ liệu của Bộ Tư pháp và An ninh Công cộng Brazil cho thấy gần 400 vụ sát hại phụ nữ vì lý do giới tính được ghi nhận trong quý I/2026, mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ khi nước này bắt đầu thống kê cách đây 11 năm.

Tổng thống Lula cam kết tăng cường giáo dục bình đẳng giới và hoàn thiện các biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn, xử lý bạo lực đối với phụ nữ. Trong khi đó, ông Bolsonaro cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy các chính sách nhằm đối phó với tình trạng này. Cuộc bầu cử tổng thống Brazil sẽ diễn ra ngày 4/10, trong đó cuộc cạnh tranh giữa hai phe chính trị dự kiến là tâm điểm.

Lê Hà.

Nguồn: Aljazeera, AP