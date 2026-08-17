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Eo biển Hormuz gần như tê liệt, nhưng dòng dầu vẫn âm thầm được duy trì

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Lưu lượng tàu qua Eo biển Hormuz tuyến hàng hải chiến lược đang sụt giảm mạnh, trong khi một số nước Trung Đông vẫn duy trì vận chuyển dầu với các biện pháp hạn chế khả năng bị phát hiện.

Eo biển Hormuz gần như tê liệt, nhưng dòng dầu vẫn âm thầm được duy trì

Lưu lượng tàu qua Eo biển Hormuz tuyến hàng hải chiến lược đang sụt giảm mạnh, trong khi một số nước Trung Đông vẫn duy trì vận chuyển dầu với các biện pháp hạn chế khả năng bị phát hiện.

Eo biển Hormuz gần như tê liệt, nhưng dòng dầu vẫn âm thầm được duy trì

Eo biển Hormuz gần như tê liệt, nhưng dòng dầu vẫn âm thầm được duy trì. Ảnh: Reuters.

Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đang giảm xuống mức rất thấp sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu, trong khi một số quốc gia xuất khẩu dầu ở Trung Đông vẫn tìm cách duy trì dòng năng lượng qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo Reuters ngày 17/8, dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kpler cho thấy chỉ có 5 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz ngày 15/8 và không ghi nhận tàu nào trong ngày 16/8, so với 31 tàu trong cuối tuần trước. Một số tàu đi qua ngày 15/8 là tàu chở dầu thô cỡ rất lớn đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS).

Trong khi đó, Bloomberg cho biết các tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Kuwait đã âm thầm đi qua Hormuz trong nhiều tháng với thiết bị phát tín hiệu nhận dạng bị tắt. Do đặc điểm này, rất khó xác định chính xác lượng dầu được vận chuyển. Bloomberg nhận định sản lượng thực tế có thể cao hơn mức khoảng 4 triệu thùng/ngày mà thị trường ước tính.

Hoạt động vận tải vẫn tiềm ẩn rủi ro an ninh. UAE tuần trước cho biết 3 tàu do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vận hành bị tấn công và cáo buộc Iran đứng sau. Bloomberg cho biết kể từ khi xung đột bắt đầu, 23 tàu thuộc ADNOC đã bị tấn công, khiến 1 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Eo biển Hormuz gần như tê liệt, nhưng dòng dầu vẫn âm thầm được duy trì

Các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. Ảnh: AP.

Trước xung đột, hơn 130 tàu được cho là đi qua Hormuz mỗi ngày, trong khi tuyến này đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển trên toàn cầu. Dù lưu lượng tàu suy giảm mạnh, nguồn cung dầu qua khu vực vẫn được hỗ trợ một phần nhờ vận chuyển bí mật qua Hormuz, tăng xuất khẩu bằng đường ống và sử dụng dự trữ quốc gia. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết khoảng 8-9 triệu thùng dầu mỗi ngày vẫn được vận chuyển qua eo biển.

Diễn biến cho thấy Hormuz chưa hoàn toàn đóng cửa, nhưng hoạt động vận tải đang ở mức thấp bất thường, làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung và chi phí năng lượng toàn cầu.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Reuters, Chosun

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Từ khóa:

#Hormuz #Các tiểu vương quốc arab thống nhất #Vận chuyển #Hàng hải #Trung đông #Chiến lược #Tàu chở dầu

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