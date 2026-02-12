Lầu Năm Góc chuẩn bị điều tàu sân bay thứ hai tới gần Iran

Báo Wall Street Journal cho biết, Bộ Chiến tranh Mỹ được cho là đã chỉ thị một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai của Mỹ chuẩn bị cho khả năng triển khai tới Trung Đông, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép quân sự đối với Tehran giữa lúc các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này đang diễn ra.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ.

Theo Wall Street Journal ngày 11/2, các bước chuẩn bị này nằm trong kế hoạch dự phòng cho khả năng tiến hành một đòn tấn công nhằm vào Iran nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa ban hành mệnh lệnh chính thức và các quan chức lưu ý kế hoạch vẫn có thể thay đổi.

Một quan chức Mỹ cho biết mệnh lệnh triển khai có thể được đưa ra “chỉ trong vài giờ”. Một quan chức khác thì tiết lộ Lầu Năm Góc đang chuẩn bị để một tàu sân bay có thể được triển khai trong khoảng hai tuần, nhiều khả năng xuất phát từ bờ Đông nước Mỹ. Báo cáo cho biết tàu USS George H.W. Bush hiện đang hoàn tất các cuộc huấn luyện ngoài khơi bang Virginia và có thể đẩy nhanh tiến độ nếu nhận lệnh di chuyển sớm hơn.

Nếu được phê duyệt, tàu sân bay thứ hai sẽ gia nhập cùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln, vốn đã hoạt động trong khu vực như một phần của quá trình tăng cường hiện diện quân sự rộng hơn của Mỹ, bao gồm bổ sung tàu chiến, hệ thống phòng không và các phi đội máy bay chiến đấu.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln là một trong số các khí tài quân sự Mỹ đã triển khai đến Biển Ả Rập trong thời gian gần đây. Ảnh: Kho lưu trữ DVIDS.

Những động thái quân sự của Mỹ diễn ra trong bối cảnh, ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp kín với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng để thảo luận về các “lằn ranh đỏ” của mỗi nước liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran.

Trong khi đó, chi tiết về vòng đàm phán gián tiếp thứ hai tiềm năng giữa Mỹ và Iran hiện vẫn chưa được hoàn tất. Quan chức hai nước đã gặp nhau tại Oman vào tuần trước trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ các cuộc không kích của Israel và Mỹ năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày 11/2 cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ cũng sẽ vấp phải phản ứng đáp trả nhằm vào các căn cứ của nước này trên khắp Trung Đông.

Thúy Hà

Nguồn: RT