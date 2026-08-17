Mỹ gây sức ép thúc đẩy lộ trình hòa bình Gaza

Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Israel và Hamas về lộ trình thực hiện kế hoạch hòa bình 15 điểm đối với Dải Gaza. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã có cuộc gặp hiếm hoi kéo dài hơn 2 giờ với lãnh đạo Hamas Khalil al-Hayya tại Ai Cập, trong nỗ lực thúc đẩy nhóm này chấp nhận lộ trình ngừng bắn Gaza. Động thái diễn ra ngay trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Kushner và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người vừa bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Mỹ hậu thuẫn.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner gặp thủ lĩnh Hamas tại Cairo để khôi phục lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ảnh: Telangana Today

Cuộc gặp giữa ông Kushner, cùng các quan chức Mỹ và đại diện Hamas, diễn ra ngày 16/8 tại Ai Cập với sự tham gia của các quan chức trung gian từ Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các quan chức khu vực và Hamas, cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm cách khôi phục tiến trình ngừng bắn vốn đang đình trệ do bất đồng về vấn đề then chốt: Hamas có chấp nhận giải giáp hay không và Israel sẽ rút quân vào thời điểm nào.

Theo một quan chức khu vực, mục tiêu của cuộc gặp là đảm bảo Hamas cam kết với lộ trình mới, đặc biệt là điều khoản giải giáp, trước khi ông Kushner tiến hành cuộc gặp với ông Netanyahu.

Sau cuộc gặp, Hamas cho biết lực lượng này cam kết với lộ trình và đang chờ các bên trung gian bắt đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 14 ngày nhằm xây dựng lịch trình thực hiện. Tuy nhiên, Hamas yêu cầu Israel ngừng các cuộc tấn công tại Gaza và rút quân về “đường ranh giới màu vàng” trước khi bắt đầu triển khai kế hoạch.

Trong khi đó, Israel đang giữ lập trường ngược lại. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không rút khỏi bất kỳ vị trí nào tại Gaza cho đến khi Hamas được giải giáp hoàn toàn.

Đây chính là một trong những nút thắt lớn nhất khiến các bước tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn bị đình trệ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm về Gaza và khẳng định sẽ không có nhà nước Palestine nào tồn tại chừng nào ông còn tại chức. Ảnh: The Sydney Morning Herald.

Tuần trước, ông Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm mới. Theo các nguồn tin, ông Kushner sẽ cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Giám đốc Hội đồng Hòa bình Nickolay Mladenov gặp ông Netanyahu vào ngày 17/8.

Sức ép đối với chính phủ Netanyahu cũng đang gia tăng từ các nước trong khu vực. Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Jordan, Pakistan, Indonesia cùng các bên tham gia hòa giải đã ra tuyên bố chỉ trích việc Israel bác bỏ lộ trình hòa bình, đồng thời kêu gọi Mỹ và Hội đồng Hòa bình có “các biện pháp cụ thể và ngay lập tức” để ngăn bất kỳ bên nào cản trở việc thực hiện kế hoạch.

Nhật Lệ

Nguồn: AP, Aljazeera.