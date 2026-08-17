Dịch Ebola tại CHDC Congo trở thành đợt bùng phát gây tử vong nghiêm trọng nhất lịch sử

Ngày 16/8 theo số liệu của chính phủ công bố, đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo đã trở thành đợt dịch gây tử vong nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với 2.325 người thiệt mạng, Viện Y tế Công cộng CHDC Congo cho biết tổng số ca mắc được xác nhận đã lên tới 4.945, trong đó có 101 ca mới được phát hiện trong 24 giờ trước đó. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại quốc gia Trung Phi này.

Dịch bệnh này do chủng Ebola Bundibugyo gây ra, hiện chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. Ảnh: Rte.

Số người tử vong hiện đã vượt mức 2.299 ca được ghi nhận trong đợt dịch từ năm 2018 đến 2020, vốn trước đó là đợt Ebola nghiêm trọng nhất tại CHDC Congo. Xét về số ca mắc, đợt dịch hiện nay cũng đã lập kỷ lục mới từ cuối tháng 7.

Đợt bùng phát được công bố ngày 15/5 và diễn biến phức tạp do hệ thống y tế còn hạn chế, tình trạng bất ổn và sự phản đối của một bộ phận cộng đồng đối với các biện pháp ứng phó dịch bệnh.

Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong trong số các ca mắc được xác nhận đã tăng từ khoảng 20% vào đầu tháng 6 lên 46%. Các chuyên gia cho rằng diễn biến này chưa cho thấy virus trở nên nguy hiểm hơn, mà chủ yếu phản ánh những hạn chế trong việc giám sát, phát hiện sớm và tiếp cận điều trị. Nhiều bệnh nhân chỉ được xác định khi bệnh đã ở giai đoạn nặng, thậm chí sau khi tử vong.

Dịch Ebola tại CHDC Congo trở thành đợt bùng phát gây tử vong nghiêm trọng nhất lịch sử. Ảnh: CBC.

Đợt dịch hiện nay do chủng Ebola Bundibugyo gây ra, trong khi chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt riêng cho chủng virus này. Một số vaccine và liệu pháp thử nghiệm đang được đánh giá, song bằng chứng về hiệu quả hiện còn hạn chế.

Trước đó, dịch Ebola cũng lan sang nước láng giềng Uganda. Nhà chức trách nước này ghi nhận 20 ca mắc và 2 ca tử vong trước khi tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát hồi tháng trước. Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, có thể gây sốt, nôn mửa, tiêu chảy và trong trường hợp nghiêm trọng là xuất huyết trong hoặc ngoài cơ thể.

Lê Hà.

Nguồn: CNN