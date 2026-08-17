Tư lệnh Quân đội Iran: Mỹ sẽ không được phép vào Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Eo biển Hormuz

Ngày 16/8 theo giờ địa phương, Tư lệnh Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran Amir Hatami tuyên bố Mỹ sẽ không được phép tiến vào Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Eo biển Hormuz trong thời gian tới.

Thiếu tướng Amir Hatami, tổng tư lệnh quân đội Iran (ở giữa), cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phạm một “sai lầm nghiêm trọng” khi tuyên bố mong muốn chiếm đóng eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Phát biểu tại một sự kiện công khai, ông Hatami cho rằng việc “Mỹ bị trục xuất đã trở thành sự thật” và trong tương lai, Mỹ “sẽ không còn được phép tiến vào Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Eo biển Hormuz”. Ông cũng nhấn mạnh các căn cứ quân sự của Mỹ không thể trở lại trạng thái như trước đây và Iran “tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra”.

Đề cập Eo biển Hormuz, ông Hatami cho rằng tuyến hàng hải này là “nguồn lực địa chính trị” thuộc về người dân Iran, đồng thời nhấn mạnh “đòn bẩy” này sẽ không trở lại trạng thái như trước đây.

Liên quan phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sau khi “đánh bại Iran”, ông sẽ sớm “tuyên bố Eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ”, ông Hatami nhấn mạnh tuyên bố này là “vô nghĩa”.

Cùng ngày, Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thế trận phòng thủ của Iran đang được định hướng chuyển sang thế tấn công, đồng thời cảnh báo các đối thủ của Tehran cần “lường trước những bất ngờ chiến lược”. Chuẩn tướng Yadollah Javani nói với truyền thông nhà nước rằng sự chuyển đổi này đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong học thuyết quân sự chiến lược của Iran, đồng thời là tín hiệu rõ ràng gửi tới các đối thủ rằng cách tiếp cận của Tehran đang được điều chỉnh để ứng phó và vượt qua những thách thức của chiến tranh hiện đại.

Bản ghi nhớ đạt được với Iran ký kết hồi tháng 6 sẽ hết hạn vào hôm nay 17/8, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh đang bế tắc. Ảnh: Hindustantimes.

Bản ghi nhớ đạt được với Iran ký kết hồi tháng 6 sẽ hết hạn vào hôm nay 17/8, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh đang bế tắc. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 16/8 khẳng định biên bản ghi nhớ mà Iran và Mỹ ký cách đây 2 tháng nhằm chấm dứt xung đột được xây dựng trên cơ sở “giữ gìn phẩm giá, thể hiện sức mạnh”, đồng thời nhấn mạnh Tehran “không khuất phục trước kẻ thù”.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.