EU chuẩn bị gói trừng phạt Nga mạnh tay nhất, giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong những tháng tới, trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng với các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và công nghiệp của hai bên.

Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết EU đang chuẩn bị mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Ảnh: Anadolu.

Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết Brussels đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép đối với Moskva, được bà mô tả là biện pháp mạnh tay nhất kể từ khi xung đột tại Ukraine bắt đầu.

Trả lời nhật báo Die Welt của Đức, bà Kallas cho biết các biện pháp trừng phạt của EU đã gây tổn thất đáng kể cho Nga, khiến nước này bị thiệt hại hơn 1.000 tỷ euro (khoảng 1.160 tỷ USD).

Theo bà Kallas, gói trừng phạt mới dự kiến được đưa ra trong mùa Thu. Nếu được thông qua, số lượng các thực thể của Nga nằm trong diện trừng phạt sẽ tăng khoảng một phần ba.

Bà Kallas nói: “Áp lực phải tiếp tục gia tăng cho đến khi Moskva chấm dứt cuộc chiến”, đồng thời cho biết chưa thể công bố thời điểm cụ thể và các nội dung chi tiết của gói biện pháp mới.

Hồi tháng 7, EU đã thông qua gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga, trong đó tăng cường các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực ngân hàng và các mạng lưới tiền điện tử của nước này.

Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng.

Nhà máy thép ArcelorMittal Kryvyi Rih tại thành phố Kryvyi Rih, tỉnh Dnipropetrovsk, đã phải tạm dừng một phần hoạt động sau khi các cơ sở sản xuất chính bị hư hại trong một cuộc tập kích của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tiến hành cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở thuộc khu liên hợp luyện kim này, đồng thời cho biết đã sử dụng tên lửa chính xác và máy bay không người lái tầm xa. Theo phía Nga, cuộc tập kích còn nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở Kremenchuk, thuộc tỉnh Poltava, cùng một số cơ sở tại Kiev mà Moskva cho là có liên quan đến hoạt động sản xuất vũ khí và máy bay không người lái của Ukraine.

Bích Hồng

Nguồn: Arab News, RTÉ, RT