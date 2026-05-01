Lầu Năm Góc bác đề xuất 200 tỷ USD cho xung đột Iran, cân nhắc phương án vũ khí mới

Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ thông tin đề xuất gói ngân sách 200 tỷ USD cho các hoạt động liên quan Iran, song để ngỏ khả năng yêu cầu bổ sung tài chính. Diễn biến này diễn ra khi Quốc hội Mỹ gia tăng tranh luận về chiến lược, hiệu quả quân sự và vai trò giám sát đối với các quyết định liên quan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth đã xuất hiện trước Ủy ban Quân sự Thượng viện, đối mặt với các câu hỏi trong gần sáu giờ về cuộc chiến với Iran. Ảnh: ABC News

Ngày 30/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bác bỏ thông tin cho rằng, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị đề nghị Quốc hội phê duyệt thêm 200 tỷ USD cho các hoạt động liên quan Iran.

Phát biểu trong ngày làm việc thứ hai tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Hegseth khẳng định chưa có đề xuất nào ở mức này, đồng thời cho rằng con số nói trên có thể xuất phát từ các nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Tuy vậy, tại một phiên điều trần khác ở Hạ viện trước đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết chính quyền vẫn có thể trình Quốc hội một đề xuất ngân sách bổ sung đáng kể. Theo ông, chi phí duy trì các hoạt động quân sự hiện tại có thể dưới 25 tỷ USD, chủ yếu phục vụ việc bổ sung kho dự trữ sau thời gian triển khai cường độ cao.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ gia tăng giám sát đối với chiến lược của chính quyền liên quan Iran. Tại phiên điều trần kéo dài hai ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dành nhiều thời gian trả lời câu hỏi của các nghị sĩ về hiệu quả và mục tiêu của chiến dịch quân sự.

Theo các đánh giá chưa công bố đầy đủ, sau hơn 13.000 lượt tấn công, Iran vẫn duy trì một phần đáng kể năng lực quân sự, bao gồm khoảng 40% số thiết bị không người lái và 60% bệ phóng tên lửa đạn đạo so với trước thời điểm xung đột. Phía Mỹ cho rằng các mục tiêu quân sự đề ra ban đầu vẫn đạt được hiệu quả.

Tại Quốc hội, quan điểm giữa hai đảng thể hiện sự khác biệt. Một số nghị sĩ ủng hộ cách tiếp cận hiện tại của chính quyền, trong khi nhiều ý kiến khác đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý, mục tiêu dài hạn và thời điểm kết thúc các hoạt động. Đáng chú ý, vấn đề thời hạn theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh tiếp tục là chủ đề tranh luận, đặc biệt liên quan đến việc gia hạn hoặc chấm dứt các hoạt động.

Một xe tải chiến thuật vận chuyển hệ thống phóng và lắp đặt vũ khí siêu thanh tầm xa tại căn cứ không quân Nellis, Nevada. Ảnh: Quân đội Hoa Kỳ

Ở một diễn biến liên quan, truyền thông Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đang xem xét khả năng triển khai hệ thống vũ khí siêu vượt âm Dark Eagle tới Trung Đông. Đây là loại vũ khí vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được công bố trạng thái sẵn sàng hoạt động đầy đủ.

Đề xuất này xuất phát từ đánh giá rằng Iran đã điều chỉnh vị trí các hệ thống tên lửa nhằm tránh tầm tác động của một số loại vũ khí hiện có của Mỹ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc triển khai vẫn chưa được đưa ra.

Giới quan sát cho rằng, việc cân nhắc các phương án quân sự mới trong khi vẫn chưa có đồng thuận rõ ràng tại Quốc hội cho thấy chính quyền Mỹ đang đứng trước bài toán cân bằng giữa sức ép chiến lược, nguồn lực tài chính và yếu tố pháp lý.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, Al Jazeera, RT