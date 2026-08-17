Cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Trump trong đảng Dân chủ nóng lên

Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức, cuộc cạnh tranh cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 đang dần nóng lên. Trong khi các ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ bắt đầu tăng tốc, đảng Cộng hòa vẫn chưa thể công khai bàn về cuộc đua kế nhiệm do ảnh hưởng chính trị của ông Trump.

Cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Trump trong đảng Dân chủ nóng lên. Ảnh chụp màn hình.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của The New York Times, cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vẫn đang dẫn đầu trong số các ứng viên tiềm năng được cử tri đảng Dân chủ ủng hộ. Bà Harris cũng đã để ngỏ khả năng tiếp tục tranh cử tổng thống vào năm 2028.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4, khi được hỏi liệu có cân nhắc tái tranh cử vào năm 2028 hay không, bà Harris trả lời: “Có lẽ. Có thể. Tôi đang suy nghĩ về điều đó”.

Trong khi đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom cũng được đánh giá là một nhân vật đáng chú ý nhờ mức độ nhận diện cao trên toàn quốc. Ông Newsom thường xuyên có những cuộc đối đầu với Tổng thống Trump trong nhiều vấn đề, qua đó thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuy nhiên, ông Newsom hồi tháng 1 cho biết chưa nghĩ đến cuộc bầu cử năm 2028, đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới mới là ưu tiên hàng đầu.

Một nhân vật khác được xem là “ngựa ô” của đảng Dân chủ là Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez. Bà có lợi thế nhờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri trẻ, trong bối cảnh lực lượng theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang ngày càng có ảnh hưởng trong đảng Dân chủ.

Khi được hỏi hồi tháng 2 liệu có thúc đẩy việc áp thuế đối với người giàu và tỷ phú nếu tranh cử tổng thống hay không, bà Ocasio-Cortez cho rằng không cần chờ đến cuộc bầu cử tổng thống mà nên triển khai chính sách này ngay.

Trái ngược với đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa hiện vẫn chưa xuất hiện cuộc cạnh tranh công khai đáng kể nào cho vị trí ứng viên tổng thống năm 2028. Sức ảnh hưởng của Tổng thống Trump khiến các nhân vật tiềm năng trong đảng khó có thể công khai khởi động chiến dịch.

Đáng chú ý, ông Trump từng đề cập khả năng tìm cách tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ giới hạn tổng thống ở hai nhiệm kỳ. Trong thời gian qua, ông cũng nhiều lần nhắc đến Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio như những nhân vật có triển vọng, qua đó làm dấy lên nhận định về một cuộc cạnh tranh tiềm tàng giữa hai người.

Bích Hồng

Nguồn: YTN