Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Vững bước trên hành trình chuyển đổi số

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sau hơn 10 năm vận hành đã cung cấp trên 35 tỷ kWh, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Trong bối cảnh ngành điện Việt Nam đẩy mạnh hiện đại hóa và chuyển đổi số, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (thuộc EVNGENCO1) sau hơn 10 năm vận hành với công suất 600 MW đã cung cấp lên lưới quốc gia trên 35 tỷ kWh, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đồng thời, đơn vị cũng trở thành một trong những doanh nghiệp chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia.

Ứng dụng công nghệ để bứt phá

Ngay từ năm 2021, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã ban hành kế hoạch tổng thể về chuyển đổi số, với mục tiêu số hóa toàn diện từ quản lý, kỹ thuật đến hành chính và sản xuất.

Hệ thống quan trắc môi trường được lắp đặt đồng bộ, truyền dữ liệu trực tuyến về cơ quan quản lý nhà nước. Nhờ đó, hoạt động sản xuất điện than được minh bạch hóa, thể hiện rõ trách nhiệm với môi trường.

Trong quản lý vật tư, Công ty áp dụng mã vạch và ứng dụng di động, rút ngắn đến 50% thời gian xử lý thủ tục, giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả quản lý. Đây cũng là sáng kiến đạt giải cao tại hội thi sáng kiến của EVNGENCO1 và đã được nhân rộng.

Ở mảng bảo dưỡng, nhiều công cụ hiện đại đã được đưa vào sử dụng, tiêu biểu là thiết bị cân chỉnh trục quay bằng laser SKF TKSA 80V2 và súng bắn bulông thủy lực công suất lớn. Những công nghệ này không chỉ nâng cao độ chính xác trong sửa chữa, mà còn rút ngắn đáng kể thời gian đại tu.

Đặc biệt, nền tảng đào tạo trực tuyến E-learning giúp cán bộ, công nhân viên có thể học tập, thi trực tuyến và được đánh giá kết quả ngay lập tức. Năm 2024, đã có hơn 2.000 lượt CBCNV tham gia học tập trên nền tảng này.

Ông Võ Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, nhấn mạnh: “Chúng tôi coi chuyển đổi số là công cụ để tạo đột phá trong quản lý, vận hành, hướng tới mô hình doanh nghiệp số toàn diện. Đây là con đường tất yếu để nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh mới.”

Hiệu quả rõ nét – Hướng tới doanh nghiệp số toàn diện

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty đã sản xuất 2,179 tỷ kWh điện, tỷ lệ khả dụng của tổ máy duy trì trên 99%, cao hơn mức trung bình nhiều nhà máy nhiệt điện than khác trong khu vực.

Nhờ ứng dụng công nghệ, nhiều quy trình được rút ngắn, chi phí bảo dưỡng, vận hành tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Các thông số vận hành quan trọng được cập nhật, phân tích theo thời gian thực, giúp dự báo sớm nguy cơ sự cố, kịp thời xử lý và bảo đảm hệ thống điện hoạt động an toàn, ổn định.

Ông Trịnh Đồng Tâm, Phân xưởng Sửa chữa của Nhà máy chia sẻ: “Trước đây, để kiểm tra trục quay của tuabin, chúng tôi phải mất hàng giờ đồng hồ, huy động nhiều nhân lực. Nay với công cụ laser, chỉ cần một nhóm nhỏ kỹ thuật viên đã có thể thực hiện nhanh chóng, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo độ chính xác”.

Không chỉ dừng ở việc đưa công nghệ vào sản xuất, Công ty còn xây dựng văn hóa chuyển đổi số. Phong trào “Mỗi cán bộ công nhân viên là một tác nhân số” được triển khai sâu rộng, khuyến khích mọi cá nhân đề xuất sáng kiến.

Trong năm 2024 – 2025, Công ty ghi nhận hàng chục ý tưởng cải tiến kỹ thuật, trong đó nhiều sáng kiến được đưa vào áp dụng thực tế, như: Phần mềm tích hợp dữ liệu kỹ thuật thiết bị để phục vụ đại tu. Ứng dụng số hóa trong quản lý hồ sơ hành chính, giảm 70% lượng giấy tờ. Hệ thống cảnh báo sớm sự cố dựa trên phân tích dữ liệu từ cảm biến.

Ông Lê Huy Quyền, Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn cho biết: “Tinh thần đổi mới sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Công ty. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả công việc, mà còn tạo động lực để người lao động chủ động học hỏi, thích ứng với môi trường số”.

Theo lộ trình 2025–2030, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp số toàn diện, tập trung vào bốn hướng chính:

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát thiết bị, phát hiện bất thường.

- Khai thác dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích xu hướng tiêu thụ nhiên liệu, tối ưu lịch vận hành.

- Tích hợp hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP), liên thông dữ liệu từ tài chính, nhân sự, vật tư đến vận hành.

- Ứng dụng điện toán đám mây (Cloud) nhằm lưu trữ và phân tích dữ liệu tập trung, tăng bảo mật và thuận tiện khai thác.

Lãnh đạo EVN đánh giá cao những bước đi này và coi Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là điểm sáng trong chuyển đổi số của khối nhiệt điện than. EVN kỳ vọng Công ty tiếp tục áp dụng công nghệ mới, đóng góp vào mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số hàng đầu khu vực.

Trên hành trình chuyển đổi số, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã chứng minh sự kiên định và hiệu quả. Từ quản lý vật tư, giám sát môi trường, bảo trì thiết bị đến xây dựng văn hóa số, tất cả đều hướng đến mục tiêu doanh nghiệp số toàn diện, vận hành an toàn – hiệu quả – bền vững.

Trong bối cảnh ngành năng lượng đang đứng trước nhiều thách thức, những thành công này là minh chứng rõ ràng cho thấy chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành động lực phát triển, mở ra con đường bền vững cho doanh nghiệp và cho cả ngành điện Việt Nam.

Lương Minh Tuấn (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)