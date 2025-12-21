Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài 2): “Cầu nối” giảm nghèo thông tin

Trong hành trình xóa đói giảm nghèo bền vững, xã Hậu Lộc luôn xác định nếu nguồn lực tài chính là “điều kiện cần” thì thông tin chính là “điều kiện đủ”. Do đó, thông qua công tác giảm nghèo thông tin, các tổ chức hội, đoàn thể đã xây dựng một “cây cầu” vững chãi đưa tri thức, kỹ năng và cơ hội đến với người dân, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo của địa phương.

Cán bộ Đài Truyền thanh xã Hậu Lộc tuyên truyền cung cấp thông tin cho người dân.

Tân Xuân là thôn mới thành lập của xã Hậu Lộc nên còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, trình độ sản xuất của người dân còn lạc hậu nên so với mặt bằng chung của địa phương, Tân Xuân là vùng lõm cần được trợ lực tích cực. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình giảm nghèo, UBND xã Hậu Lộc đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thôn tiếp cận với các nguồn tin tức, nhất là các nguồn tin tức về chính sách, thị trường, khoa học kỹ thuật và dịch vụ công.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hậu Lộc Hoàng Thị Nhàn, cho biết: "Với đặc điểm là thôn mới, xa trung tâm, lại chủ yếu là dân “góp” nên thôn Tân Xuân chưa đồng đều về kinh tế - xã hội, người dân vẫn sản xuất theo phương thức lạc hậu, dẫn đến vòng luẩn quẩn “thiếu kiến thức - năng suất thấp - nghèo đói”. Từ nguồn hỗ trợ của Tiểu dự án 1, Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên loa truyền thanh, pano, áp phích, tờ rơi... giúp người dân tiếp cận với những thông tin bổ ích hỗ trợ nâng cao nhận thức, trình độ và khả năng tiếp cận thông tin cho người dân. Từ đó, người dân biết chọn lọc những kiến thức phù hợp với tình hình thực tế của gia đình, địa phương để áp dụng vào sản xuất”.

Được biết, nhờ hạ tầng số được đầu tư đồng bộ nên người dân được tiếp cận với các thông tin hữu ích giúp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tại thôn Tân Xuân đã hình thành được nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi gà, lợn và hình thành được vùng sản xuất lúa thương phẩm đạt giá trị kinh tế cao. Đời sống của Nhân dân trong thôn ngày càng nâng cao, giảm số hộ nghèo, cận nghèo.

Xã Hậu Lộc có quy mô dân số lớn lên tới hơn 33.300 người ở 41 thôn. Để xây dựng địa phương xứng tầm với vị trí xã trung tâm của khu vực; đồng thời xóa bỏ các “vùng lõm” thông tin, xã đã thực hiện hàng loạt giải pháp đồng bộ, trọng tâm là việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ thông tin truyền thông, cán bộ thôn và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho đài truyền thanh xã. Theo đó, năm 2025 UBND xã đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho khoảng 100 đại biểu là cán bộ cấp xã, bí thư, trưởng các thôn và cán bộ các tổ chức đoàn thể trên địa bàn. Qua tập huấn, mỗi học viên sẽ trở thành một “cầu nối” đưa thông tin, tri thức đến người dân; hướng dẫn người dân lựa chọn các kênh thông tin chính thống và an toàn, kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu dịch vụ công trực tuyến, thông tin về giá cả thị trường, thời tiết và kỹ thuật nông nghiệp. Bên cạnh đó, các bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng hướng dẫn cách tổ chức các buổi tuyên truyền tại thôn, xóm và lồng ghép nội dung truyền thông giảm nghèo vào sinh hoạt cộng đồng để khơi gợi tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo trong cộng đồng dân cư.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trung Thắng Hoàng Văn Bình, cho biết: “Thông qua lớp học về truyền thông giảm nghèo thông tin, cán bộ thôn được trang bị kỹ năng, kiến thức để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, hướng dẫn người dân chủ động tìm kiếm phương thức sản xuất hiệu quả thông qua các phương tiện truyền thông, nền tảng số”.

Bên cạnh việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ truyền thông giảm nghèo, xã Hậu Lộc còn đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở đồng bộ, hiện đại. Đến nay, toàn xã có hơn 100 cụm loa truyền thanh để đảm bảo thông tin đến được với người dân đặc biệt các hộ nghèo, cận nghèo biết lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài và ảnh: Lê Thanh

