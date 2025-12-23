Chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ: Tạo chuyển biến thực chất từ cơ sở

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc thực hiện CĐS trong hoạt động của chi bộ không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến thực chất từ cơ sở.

Thông qua điện thoại thông minh, đồng chí Lê Công Bình (người ở giữa), Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Dinh Xá, phường Đông Tiến duy trì kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên với các đảng viên làm ăn xa.

Đảng bộ tỉnh hiện có 170 đảng bộ trực thuộc, 1.256 tổ chức cơ sở đảng, 9.593 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với trên 240.000 đảng viên. Việc tổ chức lại đơn vị hành chính, mở rộng không gian quản lý, sáp nhập thôn, tổ dân phố, xã, phường... đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong điều kiện địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, loại hình chi bộ đa dạng và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt ngày càng cao. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 50, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”, các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp, coi đây là điểm tựa quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao kỹ năng cho bí thư chi bộ trong sinh hoạt và ứng dụng công nghệ thông tin linh hoạt trên không gian số, đáp ứng được yêu cầu của chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực tiễn tại Chi bộ Tổ dân phố Dinh Xá, phường Đông Tiến là một minh chứng sinh động cho việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chi bộ. Chi bộ hiện có 49 đảng viên, trong đó 14 đảng viên đi làm ăn xa, 10 đảng viên làm nghề tự do hoặc kinh doanh nhỏ lẻ, còn lại là cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, giáo viên, bộ đội, công an nghỉ hưu cư trú tại địa bàn. Để thích nghi với tình hình thực tế, Chi bộ Dinh Xá đã chủ động đổi mới cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Dinh Xá, cho biết: “Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hình thức sinh hoạt trực tiếp kết hợp trực tuyến, thông qua điện thoại thông minh kết nối với các đảng viên làm ăn xa, góp phần tăng cường kết nối trong điều kiện đảng viên phân tán về không gian sinh sống và làm việc. Nhiều nội dung được triển khai linh hoạt, kết hợp giữa họp trực tiếp và trao đổi qua nhóm zalo, messenger; thông tin thời sự, nghị quyết, các văn bản mới của Đảng được gửi nhanh chóng đến từng đảng viên. Một số đảng viên làm ăn xa vẫn giữ được mối liên hệ thường xuyên với chi bộ, có ý thức báo cáo định kỳ, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc trực tuyến”.

Theo Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Dinh Xá, điều quan trọng nhất là khâu tổ chức, sắp xếp kỳ sinh hoạt chi bộ phải mang lại không khí dân chủ, đoàn kết; nội dung sinh hoạt không mang nặng tính hình thức, dài dòng, cứng nhắc, nặng tính hành chính mà phải được điều chỉnh theo hướng thiết thực, sát với các vấn đề đời sống dân cư và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy phường Đông Tiến tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn bí thư, phó bí thư các chi bộ sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, từng bước làm chủ công nghệ, góp phần đổi mới phương thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng thuận tiện, khoa học, phù hợp với yêu cầu CĐS hiện nay. Trong kỳ sinh hoạt tháng 12/2025, Chi bộ Tổ dân phố Dinh Xá đã bước đầu ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử vào sinh hoạt, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Thực tiễn cũng cho thấy, CĐS chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn chặt với việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã chuyển mạnh từ sinh hoạt nặng về “thông báo - báo cáo” sang sinh hoạt bám việc, bám dân, bám địa bàn; tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể đang đặt ra ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Văn Cừ, bí thư chi bộ, trưởng thôn Phủ Lý Bắc, xã Thiệu Trung cho rằng, việc ứng dụng công nghệ số giúp chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt kỹ hơn, cung cấp tài liệu kịp thời, tạo điều kiện để đảng viên nghiên cứu trước, tham gia thảo luận sát thực, trọng tâm vấn đề hơn, hạn chế hình thức, qua loa. Các ý kiến, kiến nghị của đảng viên được ghi nhận, theo dõi thực hiện một cách rõ ràng, minh bạch, góp phần nâng cao trách nhiệm của chi ủy và từng đảng viên.

Trong bài tham luận tại hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong kỷ nguyên mới” được tổ chức tại Thanh Hóa ngày 18/11/2025, TS Bùi Thu Chang, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: Đẩy mạnh ứng dụng CĐS trong sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong chính quyền địa phương 2 cấp. Ứng dụng CĐS trong sinh hoạt chi bộ là vấn đề mới, chưa có nhiều mô hình để nghiên cứu, học tập nhưng cũng không thể chậm trễ trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng CĐS. Từ việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia; thực hiện Quy định số 339-QĐ/TW ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử nhằm hỗ trợ đảng viên trong sinh hoạt Đảng.

Vì vậy, cần thực hiện số hóa tài liệu sinh hoạt chi bộ, giao nhiệm vụ cho văn phòng Đảng ủy xã tạo kho dữ liệu số như các nghị quyết, báo cáo, văn bản pháp luật của địa phương, những văn bản mới trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, tạo các nhóm để gửi trước tài liệu sinh hoạt. Khi sử dụng Sổ tay đảng viên cần cập nhật dữ liệu đảng viên, đánh giá mức độ tham gia sinh hoạt, theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ và của đảng viên. Ngoài ra, tổ chức sinh hoạt trực tiếp kết hợp trực tuyến, tùy thuộc tình hình cụ thể của địa phương như đối với các đối tượng đảng viên công tác xa, đảng viên lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc tình huống khẩn cấp.

Bài và ảnh: Việt Hương