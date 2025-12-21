Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài 1): Nỗ lực thu hẹp “khoảng cách số”

Nằm trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao, xã Hậu Lộc đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng sự ưu việt của nền tảng số vào đời sống sinh hoạt, sản xuất. Việc thu hẹp khoảng cách công nghệ không chỉ giúp người dân tiếp cận tri thức mà còn là “chìa khóa” mở ra sinh kế mới, giúp giảm nghèo thông tin nói riêng và giảm nghèo nói chung của địa phương đạt được hiệu quả vượt trội, bền vững.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thôn Trung Tâm sử dụng điện thoại thông minh để tìm hiểu thông tin, dịch vụ.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian phát triển, xã Hậu Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Thuần Lộc, Mỹ Lộc, Lộc Sơn và thị trấn Hậu Lộc. Với vị trí là trung tâm phát triển của vùng, xã Hậu Lộc đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân số đông, toàn xã còn 90 hộ nghèo, chiếm 1,04%; 179 hộ cận nghèo, chiếm 2,08% dân số.

Xác định hộ nghèo, cận nghèo là đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ để ổn định cuộc sống và thu hẹp khoảng cách với mặt bằng đời sống chung của địa phương. Do đó, công tác giảm nghèo luôn được địa phương quan tâm, thực hiện, nhất là công tác thay đổi hành vi, nhận thức về giảm nghèo cho người dân.

Nếu như trước đây người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo của xã Hậu Lộc còn xa lạ với khái niệm “kinh tế số”, thì nay hình ảnh những người nông dân cầm điện thoại thông minh để kiểm tra giá nông sản hay tìm kiếm kỹ thuật canh tác mới đã trở nên phổ biến. Gia đình bà Vũ Thị Dược ở thôn La Mát thuộc diện hộ nghèo của xã. Sau nhiều năm loay hoay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, nhờ được địa phương tuyên truyền, giới thiệu tham gia vào các nhóm zalo sinh hoạt chung của địa phương, bà Dược được tiếp cận với các mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả để ứng dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Cùng với đó, được xã bảo lãnh, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với số tiền 100 triệu đồng, bà đã mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, vừa chăn nuôi gia cầm, vừa phát triển mô hình cá - lúa, mua thêm máy làm đậu phụ nên kinh tế đã dần ổn định. Cũng thông qua việc tiếp cận với nguồn thông tin từ phương tiện truyền thông và nền tảng số, gia đình bà đã áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả cao. Hiện nay, trang trại của gia đình bà có 2.000 con vịt đẻ, 4.500 con gà thịt, 1,5ha ao cá và 2,2ha lúa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Nguồn thu nhập này không những giúp gia đình trả hết nợ mà còn thoát khỏi hộ nghèo, cuộc sống dần ổn định.

Bà Dược cho biết: “Thông qua các giải pháp hỗ trợ thông tin, gia đình tôi biết lên “mạng” tìm kiếm những mô hình kinh tế hiệu quả, những cây trồng, vật nuôi có tiềm năng để ứng dụng vào sản xuất. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng zalo, facebook để kết nối trực tiếp với khách hàng nhằm tiêu thụ sản phẩm, nhờ đó hiệu quả kinh tế vượt trội”.

Không chỉ gia đình bà Dược, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hậu Lộc đã được tiếp cận với công nghệ số để học hỏi, tìm kiếm những mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, ứng dụng vào cuộc sống. Nhằm hỗ trợ người dân thuận lợi tiếp cận công nghệ số để thay đổi cuộc sống, sinh hoạt, xã Hậu Lộc đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng mạng 4G/5G đến 100% khu vực dân cư. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền internet cáp quang đã tăng mạnh, tạo điều kiện cho các dịch vụ công và y tế, giáo dục trực tuyến len lỏi vào từng ngõ ngách. Chính quyền xã cũng tích cực hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng quan trọng như VNeID và nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt. Việc thanh toán tiền điện, nước và nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn minh bạch hóa các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo.

Thực tế cho thấy, khi được tiếp cận với kho thông tin “khổng lồ” từ dữ liệu số, người dân sẽ được trang bị “vũ khí” công nghệ để chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội thoát nghèo thay vì trông chờ vào các khoản hỗ trợ trực tiếp.

Bài và ảnh: Lê Hòa

