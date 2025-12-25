Thúc đẩy thương mại số

Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ truyền thống chịu nhiều áp lực từ chi phí, cạnh tranh, thương mại số đang trở thành kênh quan trọng giúp hàng hóa địa phương mở rộng thị trường, gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và nâng cao giá trị sản phẩm. Đối với Thanh Hóa, việc thúc đẩy thương mại số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là giải pháp chiến lược để tạo dư địa tăng trưởng mới trong năm 2026.

Sản phẩm của Công ty TNHH Đông y Quang Anh được giới thiệu, quảng bá thông qua các kênh chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thực tiễn tại Công ty TNHH Đông y Quang Anh cho thấy, thương mại số đã trở thành công cụ quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đông y, dược liệu. Trước đây, đầu ra của doanh nghiệp chủ yếu thông qua hệ thống đại lý truyền thống và nhóm khách hàng quen trong tỉnh. Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm, mua sắm sản phẩm qua môi trường trực tuyến, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kênh bán hàng online, kết hợp website, mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử. Việc chuẩn hóa thông tin sản phẩm, công khai nguồn gốc dược liệu, quy trình sản xuất, đồng thời tăng cường tư vấn trực tuyến đã giúp sản phẩm của Đông y Quang Anh tiếp cận người tiêu dùng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao uy tín thương hiệu trong lĩnh vực đòi hỏi cao về niềm tin và chất lượng.

Ở khu vực kinh tế tập thể, thương mại số cũng đang mở ra hướng đi mới cho nhiều HTX nông nghiệp, góp phần tháo gỡ bài toán đầu ra cho nông sản. HTX mắc ca Thành Phát, xã Thượng Ninh là một ví dụ tiêu biểu. Trước đây, sản phẩm mắc ca của HTX chủ yếu tiêu thụ qua thương lái và các kênh truyền thống, thị trường còn hẹp và phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Những năm gần đây, HTX đã từng bước đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, kết hợp quảng bá qua mạng xã hội và các kênh bán hàng số của địa phương. Nhờ chú trọng hình ảnh, bao bì, minh bạch thông tin về vùng trồng, quy trình sơ chế và chất lượng, sản phẩm mắc ca Thành Phát đã tiếp cận được nhóm khách hàng tại các đô thị lớn, qua đó mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ.

Chia sẻ về hiệu quả của thương mại số, phó giám đốc HTX Phạm Thị Thu cho biết: "Nếu chỉ tiêu thụ theo cách truyền thống, sản phẩm rất khó đi xa và giá trị gia tăng không cao. Việc tham gia bán hàng trên các nền tảng số giúp HTX giới thiệu đầy đủ thông tin về sản phẩm, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, nắm bắt nhanh nhu cầu thị trường, từ đó mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị nông sản và giảm sự phụ thuộc vào khâu trung gian".

Từ các mô hình thực tế trên cho thấy, thương mại số không chỉ mở rộng thị trường theo chiều rộng mà còn tạo áp lực tích cực buộc doanh nghiệp và HTX thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh. Trên môi trường số, nơi thông tin và phản hồi của người tiêu dùng được công khai, các chủ thể buộc phải chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, bao bì, truy xuất nguồn gốc và dịch vụ hậu mãi. Đây chính là nền tảng để hàng hóa Thanh Hóa từng bước xây dựng uy tín, thương hiệu bền vững, thay vì cạnh tranh đơn thuần bằng giá.

Phó Giám đốc HTX mắc ca Thành Phát Phạm Thị Thu giới thiệu các sản phẩm mắc ca OCOP tại sự kiện xúc tiến thương mại.

Nhìn một cách tổng thể, thương mại số tại Thanh Hóa vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ, HTX và hộ sản xuất mới dừng ở mức tiếp cận ban đầu, kỹ năng marketing số, quản trị gian hàng và phân tích dữ liệu khách hàng còn hạn chế. Bên cạnh đó, hạ tầng logistics, thanh toán điện tử ở một số khu vực chưa thực sự đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng quy mô bán hàng trực tuyến.

Bước sang năm 2026, để thương mại số thực sự trở thành động lực mở rộng thị trường hàng hóa, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cả phía doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Doanh nghiệp, HTX cần chuyển từ tư duy “bán hàng online” sang “kinh doanh trên nền tảng số”; trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Về phía quản lý Nhà nước, việc hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kết nối hạ tầng logistics, thanh toán điện tử và tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể tham gia thương mại điện tử cần được triển khai theo hướng thực chất, sát nhu cầu.

Cùng với đó, gắn thương mại số với chiến lược phát triển thương hiệu hàng hóa Thanh Hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên môi trường số, sản phẩm không chỉ cạnh tranh bằng giá, mà còn bằng câu chuyện, uy tín và giá trị khác biệt. Khi hàng hóa địa phương được định vị rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc và trách nhiệm với người tiêu dùng, thương mại số sẽ trở thành kênh lan tỏa hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế hàng hóa Thanh Hóa trên thị trường rộng lớn hơn.

Với những mô hình thực tế đang phát huy hiệu quả, thương mại số sẽ tiếp tục là hướng đi quan trọng để mở rộng thị trường hàng hóa trong năm 2026. Vấn đề cốt lõi là nâng cao chất lượng tham gia, biến thương mại số từ một lựa chọn mang tính xu hướng thành năng lực cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp và HTX ở Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới.

Bài và ảnh: Chi Phạm