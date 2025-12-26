Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Chuyển đổi số

Tập huấn cài đặt, sử dụng Mini App Nông dân cho 166 xã, phường

Linh Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 26/12, Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng Mini App Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho các đồng chí là Chi hội trưởng nông dân ở 166 xã, phường.

Tập huấn cài đặt, sử dụng Mini App Nông dân cho 166 xã, phường

Chiều ngày 26/12, Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng Mini App Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho các đồng chí là Chi hội trưởng nông dân ở 166 xã, phường.

Tập huấn cài đặt, sử dụng Mini App Nông dân cho 166 xã, phường

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới 131 điểm cầu với 3.893 người tham dự.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, đặc biệt là nhiệm vụ CĐS trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động Hội, trên cơ sở Nền tảng số Nông dân Việt Nam, HND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa triển khai Mini App Nông dân Thanh Hóa với nhiều tiện ích quan trọng như: Quản lý hội viên điện tử; cung cấp thông tin, kiến thức nông nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ nông sản; kết nối dịch vụ, vốn, khoa học kỹ thuật; phản ánh kiến nghị của nông dân; phục vụ công tác điều hành của các cấp Hội...

Tập huấn cài đặt, sử dụng Mini App Nông dân cho 166 xã, phường

Quang cảnh tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu tổng quan về nền tảng số; hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản và thực hành sử dụng các chức năng chính như: Cập nhật thông tin hoạt động Hội, quản lý hội viên, tiếp cận thông tin, chính sách, dịch vụ hỗ trợ nông dân, kết nối tiêu thụ nông sản và tương tác hai chiều giữa tổ chức Hội với hội viên...

Tập huấn cài đặt, sử dụng Mini App Nông dân cho 166 xã, phường

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa trình bày các nội dung tại hội nghị tập huấn.

Tại phần thảo luận, các hội viên đã trao đổi, đặt câu hỏi liên quan đến quá trình cài đặt, đăng ký tài khoản, sử dụng các tính năng của Mini App, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở...

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ Hội được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, quản lý và tổ chức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HND các cấp, đáp ứng yêu cầu CĐS trong giai đoạn hiện nay.

Tin liên quan:

Linh Hương

Từ khóa:

#tập huấn #Hội nông dân tỉnh #nông dân Thanh Hóa #hướng dẫn #sử dụng #nền tảng số #Tiêu thụ nông sản #Cung cấp thông tin #nâng cao hiệu quả hoạt động #Mini

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài 2): “Cầu nối” giảm nghèo thông tin

Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài 2): “Cầu nối” giảm nghèo thông tin

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình xóa đói giảm nghèo bền vững, xã Hậu Lộc luôn xác định nếu nguồn lực tài chính là “điều kiện cần” thì thông tin chính là “điều kiện đủ”. Do đó, thông qua công tác giảm nghèo thông tin, các tổ chức hội, đoàn thể đã xây dựng một “cây...
Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài 1): Nỗ lực thu hẹp “khoảng cách số”

Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài 1): Nỗ lực thu hẹp “khoảng cách số”

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao, xã Hậu Lộc đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng sự ưu việt của nền tảng số vào đời sống sinh hoạt, sản xuất. Việc thu hẹp khoảng cách công nghệ không chỉ giúp người dân tiếp cận tri thức mà còn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh