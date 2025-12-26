Tập huấn cài đặt, sử dụng Mini App Nông dân cho 166 xã, phường

Chiều ngày 26/12, Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng Mini App Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho các đồng chí là Chi hội trưởng nông dân ở 166 xã, phường.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới 131 điểm cầu với 3.893 người tham dự.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, đặc biệt là nhiệm vụ CĐS trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động Hội, trên cơ sở Nền tảng số Nông dân Việt Nam, HND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa triển khai Mini App Nông dân Thanh Hóa với nhiều tiện ích quan trọng như: Quản lý hội viên điện tử; cung cấp thông tin, kiến thức nông nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ nông sản; kết nối dịch vụ, vốn, khoa học kỹ thuật; phản ánh kiến nghị của nông dân; phục vụ công tác điều hành của các cấp Hội...

Quang cảnh tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu tổng quan về nền tảng số; hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản và thực hành sử dụng các chức năng chính như: Cập nhật thông tin hoạt động Hội, quản lý hội viên, tiếp cận thông tin, chính sách, dịch vụ hỗ trợ nông dân, kết nối tiêu thụ nông sản và tương tác hai chiều giữa tổ chức Hội với hội viên...

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa trình bày các nội dung tại hội nghị tập huấn.

Tại phần thảo luận, các hội viên đã trao đổi, đặt câu hỏi liên quan đến quá trình cài đặt, đăng ký tài khoản, sử dụng các tính năng của Mini App, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở...

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ Hội được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, quản lý và tổ chức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HND các cấp, đáp ứng yêu cầu CĐS trong giai đoạn hiện nay.

Linh Hương