Năm 2026 là năm “hành động đột phá, lan tỏa kết quả” phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Sáng 25/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành ủy và gần 2.100 điểm cầu cấp xã trong cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, năm 2025 - năm đầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các nội dung nhiệm vụ đã được tiến hành khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã trực tiếp chỉ đạo những định hướng chiến lược và nhiều nhiệm vụ quan trọng về phát triển công nghệ chiến lược, hạ tầng số, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu; thăm, làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, trung tâm công nghệ trong nước và quốc tế.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ, đặc biệt là Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật để thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết số 57. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò trung tâm điều phối, chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai Nghị quyết số 57, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, thể hiện ở việc đề cao vai trò khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phương thức quản lý, điều hành từng bước đổi mới, hiệu quả vận hành được nâng lên. Thể chế, chính sách cơ bản được khơi thông với khối lượng lớn văn bản luật, nghị định, thông tư được ban hành đồng bộ tạo sự hứng khởi và niềm tin cho cộng đồng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị dần đi vào nền nếp thông qua triển khai Kế hoạch số 02, Quy định số 05 và các kết luận của Ban Chỉ đạo, gắn với các chương trình, đề án chuyển đổi số của 4 khối cơ quan; hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các nền tảng số bước đầu phát huy hiệu quả; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ tăng, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ thực tiễn năm 2025, Ban Chỉ đạo rút ra 5 bài học quan trọng đó là: vai trò lãnh đạo trực tiếp của người đứng đầu là yếu tố quyết định; thể chế phải đi trước, nhưng cần linh hoạt điều chỉnh; tổ chức thực thi quan trọng ngang với xây dựng chính sách, cần chuẩn hóa quy trình và giám sát theo dữ liệu; doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là lực kéo then chốt; truyền thông, tập huấn và nâng cao kỹ năng số phải liên tục để người dân, doanh nghiệp và cán bộ cơ sở chủ động tham gia.

Từ những kết quả mang tính nền tảng đạt được trong năm 2025, Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả” dành cho năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nếu không làm quyết liệt, không đi đến cùng, sẽ không đạt được các chỉ tiêu phát triển, không đáp ứng yêu cầu chiến lược đặt ra cho giai đoạn mới.

Tổng Bí thư đánh giá, năm 2025 Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan liên quan đã nỗ lực lớn trong tổ chức triển khai Nghị quyết số 57, với nhiều chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện, chuyển hóa chủ trương thành sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực chất.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm thống nhất với phương hướng, phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả” trong năm 2026 và đề nghị mỗi Bộ, ngành, địa phương cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm, chuyển từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, từ “có làm” sang “phải làm” đến nơi đến chốn, làm đến có kết quả.

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao; đồng thời có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong đầu tư thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu phát huy vai trò của cấp ủy Đảng và người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu phải nắm vững nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phải trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả. Đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng, xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.

Phải tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, tạo sự chuyển hóa lan tỏa. Giao cơ quan thường trực rà soát các chương trình công tác, xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng các sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và người dân; phải làm thực chất, không hình thức, phải đem lại hiệu quả thực tế.

Tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương các cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa các sản phẩm, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; làm hạt nhân để hình thành cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, phải đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số, đây là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững; chống lãng phí.

Khẳng định Nghị quyết số 57 đã mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, đặt khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Toàn hệ thống chính trị phải chuyển động ngay. Mỗi đồng chí, mỗi cơ quan, mỗi địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, huy động nguồn lực, triển khai quyết liệt để biến các mục tiêu thành hiện thực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

