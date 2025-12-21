Hồi Xuân: Lan tỏa “Bình dân học vụ số” và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hồi Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Hồi Xuân và xã Phú Nghiêm thuộc huyện Quan Hóa trước đây. Thời gian qua, phong trào “Bình dân học vụ số” được xã triển khai bài bản, đồng bộ, gắn chặt với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồi Xuân hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến.

Năm 2025 xã Hồi Xuân đã chủ động ban hành các kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, gắn với các chương trình, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt, thông qua hệ thống văn bản hướng dẫn được gửi kịp thời đến các thôn, bản, đơn vị trường học và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, đăng tải trên cổng thông tin điện tử xã, các bảng tin và các nhóm điều hành nội bộ, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Xác định công tác tuyên truyền là khâu then chốt để phong trào đi vào thực chất, xã đã triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Hệ thống truyền thanh thôn, bản phát huy hiệu quả với các bản tin, chuyên đề về chuyển đổi số, kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt và kích hoạt định danh điện tử. Cùng với việc cổng thông tin điện tử xã mở chuyên mục về “Bình dân học vụ số”, các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook được sử dụng để chia sẻ tài liệu, video hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ theo cách gần gũi, dễ hiểu. Trên các trục đường chính, khu vực công cộng, băng rôn, pano, áp phích được treo đồng loạt, góp phần lan tỏa mục đích, ý nghĩa của phong trào đến từng người dân.

Song song với công tác tuyên truyền, xã Hồi Xuân đặc biệt chú trọng nâng cao tri thức, phổ cập kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, là lực lượng nòng cốt trong triển khai chuyển đổi số ở cơ sở. Trong năm 2025, xã đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng với 260 lượt người tham gia, tập trung vào kỹ năng chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng “binhdanhocvuso.gov.vn” và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Phong trào “Bình dân học vụ số” ở xã Hồi Xuân cũng được triển khai sâu rộng trong trường học và cộng đồng dân cư. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng số vào chương trình giảng dạy, giúp học sinh các cấp từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi. Đối với người dân, xã tổ chức nhiều buổi truyền thông cộng đồng, huy động tổ công nghệ số cộng đồng và các đoàn thể trực tiếp cầm tay hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân. Toàn xã duy trì hiệu quả 20/20 tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, đặc biệt tại các khu vực xa trung tâm, nơi người dân còn nhiều bỡ ngỡ với công nghệ. Nhờ cách làm đồng bộ và sát thực tiễn, đến nay 100% công dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn xã đã được hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; trên 82% người dân trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số trên nền tảng VNeID.

Kết quả của phong trào “Bình dân học vụ số” đã tạo nền tảng quan trọng để Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Hồi Xuân vận hành thông suốt, hiệu quả. Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trung tâm PVHCC xã từng bước khẳng định vai trò là đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức trên địa bàn. Trung tâm được bố trí cơ sở vật chất đồng bộ, không gian giao dịch khoa học, thuận tiện, các thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đầy đủ bằng mã QR và trên Cổng thông tin điện tử xã Hồi Xuân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Từ ngày 1/7 đến 8/12/2025 trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 1.939 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, có 1.929 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; chỉ có 3 hồ sơ giải quyết quá hạn và 7 hồ sơ trong thời gian xử lý. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến đạt tới 99,89%, vượt xa chỉ tiêu 70% do UBND tỉnh giao. Các chỉ tiêu quan trọng trong Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp như: tỷ lệ giải quyết đúng hạn, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử đều đạt mức rất cao.

Là xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ tiếp cận công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, không ít trường hợp cán bộ, công chức trung tâm PVHCC xã phải trực tiếp hỗ trợ, thao tác giúp để hoàn thiện hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, cán bộ, công chức trung tâm đã từng bước tạo được sự tin tưởng, hài lòng của người dân khi đến giao dịch.

Thời gian tới, xã Hồi Xuân xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, gắn với xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm PVHCC, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn