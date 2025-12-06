Chuyển đổi số ở làng nghề truyền thống

Thanh Hóa được biết đến với những làng nghề truyền thống nổi tiếng hàng trăm năm tuổi. Nhiều làng nghề ngày càng phát triển và xây dựng được thương hiệu. Chỉ tính riêng ở 8 xã thuộc khu vực huyện Hoằng Hóa trước đây đã có 12 nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND tỉnh công nhận. Để phát huy giá trị văn hóa đặc sắc riêng có, tăng lợi nhuận kinh doanh, người dân làng nghề ngày càng mạnh dạn chuyển đổi số để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hoạt động livestream trên các nền tảng mạng xã hội được tổ chức ngay tại Nhà máy sản xuất thực phẩm đóng hộp từ thủy sản Lê Gia, xã Hoằng Thanh.

Tại xã Hoằng Thanh, với làng nghề nước mắm Khúc Phụ, việc ứng dụng chuyển đổi số không chỉ là cách mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi.

Lê Gia - một trong những thương hiệu nổi tiếng tại làng nghề này hiện có sản phẩm nước mắm và mắm tôm đã được vinh danh OCOP 5 sao quốc gia, mắm tép đạt 4 sao và ruốc tôm sú đạt 3 sao. Các sản phẩm của Lê Gia còn đạt nhiều chứng nhận quốc tế và trong nước cùng danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền. Nhờ chất lượng đảm bảo, sản phẩm của Lê Gia đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế. Với một thương hiệu uy tín như Lê Gia, chuyển đổi số, thương mại điện tử không chỉ đơn thuần là kênh bán hàng, đó còn là nền tảng để thực hiện chiến lược truyền thông minh bạch, tiếp cận người tiêu dùng một cách cởi mở, chân thực, lan tỏa những giá trị cốt lõi của nghề truyền thống.

Ông Lê Anh - “ông chủ” của Lê Gia, chia sẻ quan điểm: “Chúng tôi đang cố gắng tận dụng chuyển đổi số để truyền tải nét đẹp lao động, tinh hoa nghề truyền thống và niềm tự hào quê hương xứ sở từ những câu chuyện thực tế ở nhà máy, ở làng biển gắn với chuỗi giá trị và sinh kế của người dân. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các đối tác để livestream tại nhà máy với mục tiêu: cung cấp thông tin hữu ích, trực quan, thực tế để khách hàng hiểu về quy trình sản xuất, kiến thức an toàn thực phẩm, giá trị của chủ thể OCOP 5 sao quốc gia... từ đó tăng thêm niềm tin của khách hàng và thúc đẩy thương mại qua nền tảng số”.

Cũng là làng nghề truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm, làng nghề mây tre đan Hoằng Thịnh (nay thuộc xã Hoằng Lộc) đang có sự thay đổi khi bước vào hành trình chuyển đổi số. Không chỉ cải tiến quy trình sản xuất, đa dạng mẫu mã, nâng chất lượng để theo kịp thị trường, những người thợ nơi đây còn chủ động đưa công nghệ vào từng công đoạn. Máy chẻ nan, máy làm mây dần thay thế thao tác thủ công, giúp rút ngắn tới một nửa thời gian hoàn thiện sản phẩm và tăng khoảng 20% năng suất lao động. Bên cạnh đó, câu chuyện tiêu thụ cũng được “số hóa” mạnh mẽ. Nhiều hộ dân đã biết xây dựng fanpage, tạo kênh bán hàng riêng, sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc và tiếp cận khách hàng trên các sàn thương mại điện tử. Cũng từ đó, sản phẩm của làng nghề mây tre đan Hoằng Thịnh có thể tiếp cận người tiêu dùng ở bất cứ đâu chỉ qua vài thao tác trên điện thoại.

Chị Lê Thị Tình - người có hơn 30 năm gắn bó với nghề và cũng là một trong những “người tiên phong số hóa” của làng nghề, chia sẻ: “Làm nghề thời nay không chỉ cần đôi tay khéo léo để đan sản phẩm, mà còn phải học cách chụp ảnh, biết kể câu chuyện của sản phẩm trên mạng xã hội. Từ ngày biết cách đưa sản phẩm lên facebook và các hội nhóm online, lượng khách tăng rõ rệt. Tôi làm thêm nhiều mẫu mới như đèn lồng, giỏ hoa, đồ trang trí để phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách. Nhiều người biết đến hơn, tin tưởng hơn, đơn hàng nhiều hơn, doanh thu tăng hơn so với trước kia”.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, các nền tảng số đã và đang mở ra lối đi mới cho các làng nghề. Dẫu còn không ít rào cản về hạ tầng, kỹ năng tiếp cận thị trường số, song điều đáng quý là tinh thần đổi mới đang dần lan tỏa trong cộng đồng các làng nghề. Khi người thợ làng nghề biết kể câu chuyện sản phẩm của mình bằng ngôn ngữ của thời đại, thì chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời, mà có thể trở thành động lực góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển năng động, hài hòa và giàu bản sắc.

Bài và ảnh: Việt Hương