Chưa có thỏa hiệp về thỏa thuận hòa bình; Moscow cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Châu Âu tấn công Nga

Nga và Mỹ đã không đạt được thỏa hiệp về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sau cuộc họp kéo dài 5 giờ tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, đặc phái viên Kirill Dmitriev và trợ lý chính sách đối ngoại Yuri Ushakov tham dự cuộc họp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner tại Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik.

Các cuộc đàm phán tại Moscow giữa Tổng thống Nga Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, cùng con rể Jared Kushner kéo dài đến quá nửa đêm. Sau đó, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Nga Putin, Yuri Ushakov, cho biết: Vẫn chưa tìm thấy thỏa hiệp nào. “Vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, Ushakov nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Điện Kremlin.

“Một số đề xuất dự thảo của Mỹ có vẻ ít nhiều chấp nhận được, nhưng chúng cần được thảo luận”, Ushakov nói. "Một số công thức được đề xuất cho chúng tôi không phù hợp, nghĩa là - công việc sẽ tiếp tục."

Ngay trước cuộc họp tại Điện Kremlin với Witkoff, Tổng thống Putin khẳng định Nga không muốn chiến tranh với châu Âu, nhưng nếu châu Âu bắt đầu chiến tranh, Nga “sẵn sàng ngay bây giờ”.

Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở Moscow, Tổng thống Nga Putin đổ lỗi cho châu Âu vì không có “chương trình nghị sự hòa bình” và cho biết châu Âu “đang đứng về phía chiến tranh”, ám chỉ đến sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết châu Âu vẫn đang bám víu vào “ảo tưởng” về việc gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Ông cảnh báo, mặc dù Moscow không có ý định gây chiến với khối này, nhưng hậu quả sẽ rất thảm khốc nếu họ tấn công Nga.

Nguồn: RT, Reuters