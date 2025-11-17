Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Bích Hồng
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Venezuela có thể đàm phán với Washington, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực quân sự ở vùng Caribbean với việc triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford và các lực lượng đi kèm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Venezuela có thể đàm phán với Washington, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực quân sự ở vùng Caribbean với việc triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford và các lực lượng đi kèm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida, ngày 16/11/2025. Ảnh: AP.

Phát biểu với báo chí ngày 16/11 trước khi lên Air Force One tại West Palm Beach, Florida, ông Trump nói: “Chúng tôi có thể sẽ có một số cuộc thảo luận với ông Maduro, và chúng ta sẽ xem kết quả ra sao... Họ muốn nói chuyện.”

Ông Trump không tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn duy trì các lựa chọn quân sự, đồng thời triển khai Chiến dịch chống ma túy mang tên “Mũi giáo Phương Nam”, với gần hàng chục tàu hải quân, khoảng 12.000 thủy thủ và lính Thủy quân Lục chiến. Đây là đợt triển khai lực lượng Mỹ lớn nhất trong khu vực trong nhiều thập kỷ.

Ông Trump nhấn mạnh các cuộc tấn công vào tàu chở ma túy là một phần của “xung đột vũ trang với các băng đảng ma túy”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ “ngăn chặn ma túy xâm nhập vào đất nước.”

Căng thẳng tại Caribbean: Tổng thống Trump để ngỏ khả năng đối thoại với Venezuela trong khi vẫn tăng cường áp lực quân sự

Mỹ đã tiến hành 21 vụ tấn công với lý do chống buôn ma túy kể từ đầu tháng 9, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Ảnh chụp màn hình.

Cùng ngày, Mỹ thông báo đòn tấn công mới của Mỹ nhằm vào một tàu nhỏ bị nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương đã khiến ba người thiệt mạng. Kể từ đầu tháng 9, các cuộc tấn công tương tự ở Caribbean và Thái Bình Dương đã làm ít nhất 83 người thiệt mạng trong 21 vụ. Mỹ khẳng định đây là các chiến dịch chống ma túy, nhưng chưa công bố bằng chứng rằng những người thiệt mạng là “khủng bố ma túy”.

Trên mặt đất, Mỹ đã bắt đầu tập trận chung với lực lượng Trinidad & Tobago – quốc gia chỉ cách Venezuela 11 km, nhằm chống tội phạm bạo lực và ngăn chặn dòng ma túy chuyển tiếp sang châu Âu và Bắc Mỹ. Chính quyền Venezuela gọi các cuộc tập trận này là hành động gây hấn.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng thông báo, mạng lưới “Băng đảng Mặt Trời” sẽ chính thức được chỉ định là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài từ ngày 24/11, việc này sẽ biến hành vi hỗ trợ băng đảng hoặc thành viên của nó thành phạm tội.

Chuyên gia nhận định, việc triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford 100.000 tấn và các chiến đấu cơ là thông điệp răn đe mạnh mẽ đối với tổng thống Venezueal Maduro, đồng thời gửi tín hiệu rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự nếu cần.

Bích Hồng

Nguồn: AP

