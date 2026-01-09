Thiệu Quang tập trung giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công Dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa trong quý I/2026

Sáng 9/1, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Thiệu Quang về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm, kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Quang.

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Thiệu Quang, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa; thăm, kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Quang.

Theo báo cáo của xã Thiệu Quang, năm 2025, mặc dù có nhiều khó khăn, biến động khó lường hơn so với thời điểm xây dựng kế hoạch, song với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã vẫn đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 384,8 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 523 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 132,2 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công của xã 82,2 tỷ đồng; vốn đầu tư trong Nhân dân 50 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm được khởi công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội của xã. Hạ tầng các điểm dân cư nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư nhằm tạo nguồn thu tiếp tục đầu tư phát triển.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực trên tất cả các mặt; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được quan tâm và thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Lãnh đạo xã Thiệu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 của xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Phong trào xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều ở các thôn, chậm lại ở những tháng cuối năm; hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ. Việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn còn nhiều bất cập, chưa được giải quyết dứt điểm. Sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều. Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương như: Công tác quy hoạch xã; hoạt động quản lý dự án; đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ; tích tụ tập trung phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp sạch; hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền xã Thiệu Quang đã đạt được trong hơn 6 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chỉ ra những “điểm nghẽn”, tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Thiệu Quang là địa phương có tiềm lực lớn về con người, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kết nối giao thông và còn nhiều dư địa để phát triển. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực sự đổi mới, thay đổi tư duy, hành động quyết liệt hơn, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể, khả thi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra xung lực mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh

Đồng chí lưu ý, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ ngày càng khó khăn, không còn là “điểm tựa” ổn định như trước. Vì vậy, Thiệu Quang không thể tiếp tục phụ thuộc vào nguồn thu này, mà phải chủ động tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển mạnh sang phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, khai thác hiệu quả các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; tập trung mở rộng các vùng sản xuất thâm canh tăng năng suất chất lượng cao và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo mở rộng mô hình nuôi con đặc sản.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khởi công dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa trong quý I năm 2026. Trong đó, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nguồn lao động khi khu công nghiệp đi vào hoạt động; đồng thời phát triển hạ tầng giao thông thúc đẩy liên kết vùng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trước thực tế sau sáp nhập còn dôi dư về quy mô, đầu mối trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, đồng chí yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, sắp xếp lại, kiên quyết giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Đồng thời cần quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là vấn đề xử lý rác thải, nước sinh hoạt. Trong đó, phải chủ động kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy xử lý rác thải.

Về không gian phát triển, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu định hình lại trung tâm đô thị của xã, xác định rõ khu vực trọng tâm để tạo đột phá; từ đó đẩy mạnh tích tụ đất đai, giải phóng mặt bằng, mở rộng xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư theo hướng chủ động, bài bản.

Tăng cường quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đất đai; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ thôn; tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản.

Địa phương cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; chủ động tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn của các sở, ngành, cấp trên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương. Cùng với đó, giảm thủ tục hành chính, hội họp, tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân; thiết lập và duy trì hiệu quả đường dây nóng, số điện thoại thường trực, bảo đảm thông tin hai chiều thông suốt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

