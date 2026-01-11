Của cho và cách cho

Câu chuyện chung tay lo tết cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội ngày càng được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm. Trên nhiều diễn đàn, những câu chuyện thiện nguyện đang được chia sẻ, lan tỏa, khiến cuộc sống trở nên ấp áp hơn.

Trên thực tế, những phần quà tết vận động được sẽ góp phần làm vơi bớt nỗi buồn của những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người, nhiều gia đình có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống từ những phần quà ấy. Ý nghĩa và thiết thực, nhưng việc tặng quà tết cho người nghèo cũng cần phải hết sức văn hóa, tránh làm cho những đối tượng yếu thế trong xã hội vốn đã thiệt thòi, lại thêm tổn thương.

Có một câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, đến nay vẫn không khỏi xót xa, dội vào lòng chúng ta một nỗi buồn. Chuyện về một doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm đi tặng quà tết cho người nghèo ở một địa phương đặc biệt khó khăn. Thực hiện buổi trao quà này, doanh nghiệp đem theo một đội quân truyền thông để quảng cáo. Nhân viên truyền thông đã “vần” người nhận quà từ cách đứng, đi đến nói, cười với đủ tư thế để sao cho có những khuôn hình như ý muốn.

Đây không phải là vấn đề gì mới lạ cả. Điều đáng trách ở chỗ, sau khi một số người được nhận hộp quà đẹp mặt, thắt nơ xanh đỏ, về nhà mở ra thì có những sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đã hết hạn sử dụng. Có người khăng khăng rằng, mục đích đánh bóng của doanh nghiệp đã hoàn thành, đồng thời cũng giải quyết được lượng hàng tồn kho. Cũng có người cho rằng, đây có thể chỉ là sự nhầm lẫn, người đóng bao bì không kiểm tra kỹ hạn sử dụng sản phẩm. Bất luận là nguyên nhân nào đi nữa, thì cũng để lại một nỗi buồn không hề nhỏ cho người nhận.

Trong cuộc sống, bên cạnh những điều tích cực, tính thiện lan tỏa, thì vẫn khó tránh khỏi những dụng tâm xấu xí ẩn nấp dưới bộ mặt thiện tâm. Xin đừng cho rằng, người nghèo thiếu thốn nên cho gì cũng được, trao cái gì họ cũng nhận. Nhiều người nghèo thiếu vật chất nhưng họ có dư lòng tự trọng. Của cho quý, nhưng cách cho còn quý hơn nhiều.

Câu chuyện này rất đáng để chúng ta suy nghĩ, liên hệ và đấu tranh khi mà hoạt động thiện nguyện gần đây liên tục dậy sóng trên mạng xã hội. Và có không ít những gian lận trong tổ chức, thực hiện hoạt động thiện nguyện bị bóc trần, phơi bầy trước công chúng. Không chỉ là những người bình thường, mà ngay cả một số người nổi tiếng cũng núp mình sau những chuyến hàng thiện nguyện để trục lợi vật chất và cả trục lợi tiếng tăm.

Thiên tai liên miên và khốc liệt trong năm qua khiến cho những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn. Để sẻ chia gánh nặng an sinh với Nhà nước, những hoạt động thiện nguyện từ các tổ chức xã hội, các tập thể, cá nhân có thiện tâm là điều rất cần. Nhưng cần hơn chính là tinh thần thiện nguyện phải vì cộng đồng, thiện nguyện thực tâm, thực chất, để những người nghèo có cái tết ấm áp hơn.

Hạnh Nhiên