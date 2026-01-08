Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực địa một số dự án

Sáng 8/1, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra thực địa các dự án trên địa bàn xã Hoằng Giang và phường Hàm Rồng.

Đến khảo sát thực địa điểm dự kiến khai thác cát tại hạ lưu sông Mã qua địa phận xã Hoằng Giang, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị chức năng đánh giá tổng thể các yếu tố địa chất, thủy văn (trữ lượng, chất lượng cát), tác động môi trường (sạt lở, hệ sinh thái), cơ sở hạ tầng (vận chuyển, tiêu thụ), pháp lý (quy hoạch, giấy phép); đặc biệt, phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cấp ủy, chính quyền xã cần có phương án quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản, đồng thời siết chặt hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhằm đảm bảo tốt nguyên vật liệu phục vụ thi công các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1- Thanh Hóa, triển khai tại các xã Hoằng Giang, Hoằng Sơn, Hoằng Phú.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của chủ đầu tư trong việc tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công dự án. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Chủ đầu tư cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và sở, ngành của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng; có phương án mời gọi nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư trong khu công nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nguồn lao động khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Quá trình triển khai thi công dự án cần đảm bảo tốt các điều kiện về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hoằng Giang, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã nghe xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2025; kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, năm 2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân, xã Hoằng Giang đã thực hiện vượt và đạt 24/26 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, nông nghiệp giữ vững ổn định, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, huy động vốn đầu tư toàn xã hội và doanh nghiệp tăng khá.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn được triển khai sâu rộng, huy động được các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực, thông suốt; nhiều khó khăn, vướng mắc được tập trung chỉ đạo giải quyết, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Giang đã nhanh chóng sắp xếp ổn định nhân sự, bắt nhịp yêu cầu công việc mới, không để gián đoạn và bước đầu phục vụ tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc tác động đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hoằng Giang là địa phương có tiềm lực con người, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dư địa phát triển lớn. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền xã cần thay đổi nhận thức, tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của địa phương,

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, quy hoạch sử dụng đất bảo đảm có tầm nhìn, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của xã, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong đó, chú trọng tăng quy mô đào tạo, giảm đầu mối trường lớp học, đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế.

Tại phường Hàm Rồng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất; dự án Hạ tầng kỹ thuật hai bên Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài Thanh niên xung phong; dự án Trung tâm thương mại và nhà phố Eden.

