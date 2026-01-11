Ấn Độ xây căn cứ hải quân mới tại vịnh Bengal, cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

Ấn Độ quyết định xây dựng căn cứ hải quân mới tại thành phố Haldia, bang Tây Bengal, nhằm củng cố hiện diện quân sự ở khu vực phía Bắc vịnh Bengal, trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc gia tăng hoạt động và mở rộng hợp tác quốc phòng với Bangladesh.

Ấn Độ dựng căn cứ hải quân mới tại thành phố Haldia, bang Tây Bengal. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin quốc phòng, căn cứ sẽ tận dụng hạ tầng cảng Haldia hiện có, giúp Hải quân Ấn Độ nhanh chóng triển khai với chi phí thấp. Cơ sở này sẽ được trang bị tàu đánh chặn cao tốc và tàu tấn công nhanh, có thể đạt tốc độ 40–45 hải lý/giờ, với pháo và vũ khí chính xác, phục vụ tuần tra, chống xâm nhập và phản ứng nhanh trên biển.

Khu vực ven biển Ấn Độ–Bangladesh có địa hình nước nông và mật độ tàu thuyền dày đặc, khiến các phương tiện cơ động cao trở nên đặc biệt hiệu quả trong việc giám sát và ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép.

Ấn Độ tăng cường hiện diện ở Bắc vịnh Bengal cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc. Ảnh: India Today.

Căn cứ Haldia có quy mô tương đối nhỏ, với khoảng 100 sĩ quan và thủy thủ, cho thấy đây là một cơ sở tác chiến chuyên biệt, không phải bộ chỉ huy hải quân đầy đủ. Vị trí cách Kolkata khoảng 100 km giúp Hải quân Ấn Độ tiếp cận trực tiếp vịnh Bengal mà không cần đi qua tuyến sông Hooghly mất nhiều thời gian.

Động thái này nằm trong kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng lực lượng hải quân Ấn Độ, nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu, tăng cường an ninh ven biển, đồng thời củng cố vị thế của New Delhi như một trụ cột an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chuyên gia nhận định, quyết định lập căn cứ tại Haldia là bước đi chiến lược để đối phó sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, đồng thời tăng cường khả năng phản ứng nhanh trước các diễn biến an ninh phức tạp trong khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: India Today, NewsX