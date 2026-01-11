Lãnh đạo Greenland khẳng định quyền tự quyết trước tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ

Trước những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Greenland, các lãnh đạo của những đảng phái chính trị chủ chốt tại hòn đảo này đồng loạt khẳng định, tương lai của Greenland phải do chính người dân Greenland quyết định.

Lãnh đạo năm đảng phái trong cơ quan lập pháp Greenland đã ra tuyên bố chung khẳng định, tương lai của Greenland phải do chính người Greenland quyết định. Ảnh: AFP.

Tối 10/1, lãnh đạo năm đảng phái trong cơ quan lập pháp Greenland đã ra tuyên bố chung, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định Mỹ sẽ “hành động” nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo giàu tài nguyên ở Bắc Cực, “dù Greenland có thích hay không”.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ, cũng không muốn là người Đan Mạch. Chúng tôi muốn là người Greenland. Tương lai của Greenland phải do chính người Greenland quyết định”. Văn kiện có chữ ký của Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, cựu Thủ hiến Múte B. Egede, cùng các lãnh đạo đảng Pele Broberg, Aleqa Hammond và Aqqalu C. Jerimiassen.

Các lãnh đạo chính trị Greenland nhấn mạnh quyền tự quyết của người dân địa phương, khẳng định không quốc gia nào có quyền can thiệp vào những quyết định liên quan đến tương lai của hòn đảo. Tuyên bố cũng khẳng định Greenland không chấp nhận việc bị gây sức ép hay buộc phải đưa ra các quyết định vội vàng dưới tác động từ bên ngoài.

Nhà thờ Lutheran ở Nuuk, thủ đô của Greenland. Ảnh: Tony Cenicola / The New York Times.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ, truyền thông châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng các kịch bản phản ứng, nếu ông Donald Trump bác bỏ đề xuất triển khai lực lượng NATO theo định hướng của Brussels. Một số phương án được đề cập bao gồm hạn chế hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta, Google, Microsoft và X tại châu Âu, cũng như áp dụng các biện pháp tương tự đối với ngân hàng và công ty tài chính Mỹ. Kịch bản cứng rắn nhất là yêu cầu Washington rút lực lượng đang đồn trú tại châu Âu.

Những diễn biến trên cho thấy các tuyên bố liên quan đến Greenland không chỉ làm dấy lên tranh luận về chủ quyền và quyền tự quyết, mà còn tiềm ẩn tác động rộng hơn đối với quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh, đối tác quốc tế.

Thanh Hằng

Nguồn: France24, Wion.