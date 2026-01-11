Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc tổ chức tổng tuyển cử sớm

Truyền thông Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Sanae Takaichi đang cân nhắc kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trong vài tuần tới, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với chính phủ đương nhiệm đang ở mức cao.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cân nhắc tổ chức tổng tuyển cử sớm. Ảnh: Reuters.

Nếu quyết định được đưa ra, đây sẽ là lần đầu tiên bà Takaichi trực tiếp đối mặt với cử tri kể từ khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái. Giới quan sát nhận định, một cuộc bầu cử sớm có thể giúp nhà lãnh đạo theo đường lối bảo thủ này tận dụng đà ủng hộ hiện tại để củng cố vị thế chính trị.

Bà Takaichi, được biết đến với quan điểm cứng rắn và sự ngưỡng mộ dành cho cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ cử tri cánh hữu. Tuy nhiên, lập trường quyết liệt của bà đối với Trung Quốc cũng làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Ông Hirofumi Yoshimura, lãnh đạo Đảng Đổi mới Nhật Bản – đối tác trong liên minh cầm quyền – cho biết sau cuộc gặp với Thủ tướng ngày 9/1, ông cảm nhận rõ rằng quan điểm của bà Takaichi về thời điểm bầu cử đã bước sang “một giai đoạn mới”. Các nguồn tin chính phủ tiết lộ, ngày bầu cử có thể rơi vào 8 hoặc 15/2.

Thủ tướng mới của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi và ông Hirofumi Yoshimura, lãnh đạo Đảng Đổi mới Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Tuy vậy, Thủ tướng Takaichi vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về thời điểm cụ thể. Bà nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là bảo đảm Quốc hội thông qua và triển khai ngân sách, nhằm giúp người dân sớm cảm nhận tác động của các gói kích thích kinh tế trong bối cảnh lạm phát còn cao.

Khả năng bầu cử sớm đang làm dấy lên những lo ngại về kinh tế. Phe đối lập cảnh báo rằng nếu Quốc hội bị giải tán trong tháng 1, Nhật Bản có thể không kịp thông qua ngân sách trước khi năm tài khóa kết thúc, buộc chính phủ phải sử dụng ngân sách tạm thời và làm chậm các kế hoạch chi tiêu. Ngân sách trị giá 783 tỷ USD – ngân sách đầu tiên dưới thời bà Takaichi – được coi là trụ cột trong chiến lược phục hồi kinh tế. Đồng yen đã suy yếu ngay sau khi thông tin về khả năng bầu cử sớm xuất hiện, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường.

Bên cạnh đó, các rủi ro từ bên ngoài cũng gia tăng. Căng thẳng thương mại với Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến khả năng Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm, có thể gây tác động bất lợi đối với nền kinh tế Nhật Bản vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu.

Theo quy định hiện hành, Nhật Bản chưa bắt buộc phải tổ chức bầu cử Hạ viện cho đến năm 2028. Tuy nhiên, một chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm sẽ giúp Thủ tướng Takaichi củng cố quyền kiểm soát liên minh cầm quyền, trong bối cảnh liên minh này hiện chỉ nắm đa số mong manh tại Hạ viện và đang ở thế thiểu số tại Thượng viện.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.