Nga cảnh báo phản ứng mạnh trước khả năng châu Âu triển khai lực lượng tại Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 10/1 cảnh báo, Moscow sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân sự nào từ châu Âu hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine, đồng thời cho rằng các kế hoạch như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng tại khu vực.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Asharq Al-Awsat.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Medvedev chỉ trích các cuộc thảo luận gần đây của một số nhà lãnh đạo châu Âu liên quan đến khả năng triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine, cho rằng những đề xuất này đi ngược lại các cảnh báo mà Nga đã nhiều lần đưa ra. Theo ông, Moscow coi mọi sự hiện diện quân sự của châu Âu hoặc NATO tại Ukraine là không thể chấp nhận và sẽ có phản ứng tương ứng nếu các kế hoạch này được triển khai.

Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Nga đã nhắc tới Tổng thống Pháp, người cùng một số lãnh đạo châu Âu về việc thành lập một “Liên minh tự nguyện” nhằm xem xét khả năng triển khai lực lượng gìn giữ an ninh hoặc bảo đảm an ninh cho Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trong tương lai. Ông Medvedev cho rằng, những đề xuất này có nguy cơ kéo châu Âu vào một vòng xoáy đối đầu rộng hơn.

Ngoài ra, một đoạn video ghi lại vụ tấn công bằng hệ thống tên lửa Oreshnik nhằm vào các mục tiêu tại miền Tây Ukraine cũng được đưa ra để cảnh báo về phản ứng cứng rắn của Nga trước các kịch bản triển khai lực lượng quân sự phương Tây.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại tại Kiev, Ukraine sau một diễn biến quân sự liên quan đến Nga, ngày 9/1/2026.

Ảnh: AP.

Trước đó, Pháp và Anh đã ký một tuyên bố nhằm phối hợp triển khai lực lượng tại Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình, với lập luận nhằm bảo đảm ổn định lâu dài. Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện tại Ukraine đều sẽ bị coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Moscow. Giới quan sát nhận định, những tuyên bố cứng rắn từ phía Nga cho thấy vấn đề triển khai lực lượng phương Tây tại Ukraine tiếp tục là điểm nhạy cảm, có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Anadolu Ajansı.