Tiếp tục “trị bệnh” sợ trách nhiệm

Tại Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026, UBND tỉnh đã đề ra một nội dung rất được chờ đợi, đó là: Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức.

Đây là điều dễ hiểu, bởi cán bộ là gốc của mọi công việc. Công việc được thực hiện nhanh hay chậm, chất lượng tốt hay xấu, đều phụ thuộc vào thái độ, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ.

Tại Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghiêm khắc yêu giám đốc sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trước đây đề cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thời gian qua dù có sự vào cuộc của các ban, sở, ngành, địa phương, nhưng nhìn chung chất lượng trong thực thi không ít công vụ vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn cho thấy sự đối phó, có cán bộ còn sợ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến né tránh. Nhất là, một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã vừa thiếu chuyên môn, vừa yếu về nhận thức, dẫn đến có những việc bị ách tắc. Tiếp tục tình trạng này sẽ làm xấu đi hình ảnh, môi trường đầu tư, cản trở sự phát triển của tỉnh.

Đứng trước yêu cầu phát triển cao hơn của tỉnh và từng ngành, từng địa phương, đòi hỏi cán bộ, công chức phải củng cố bản lĩnh chính trị, tăng cường chuyên môn, hóa giải nỗi “sợ trách nhiệm”, đùn đẩy, né tránh.

Giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã nêu 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong năm 2026, trong đó có việc nâng tầm chất lượng đội ngũ cán bộ. Theo đó, sẽ rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá cán bộ theo tiêu chí KPI, nhằm đảm bảo công bằng, khách quan trong sử dụng, bố trí cán bộ, từ đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ có năng lực cống hiến, thanh lọc những cán bộ yếu kém, ngại làm việc...

Tinh thần đặt ra của người đứng đầu UBND tỉnh trước cử tri và Nhân dân cả tỉnh, cũng như yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ năm 2026 của UBND tỉnh, cho thấy quyết tâm hành động rất cao - một sự đột phá, khoan sâu vào thành trì lạc hậu, trì trệ, khai thông điểm nghẽn, xây dựng đội ngũ cán bộ thực tài, thực việc, đáp ứng sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn phát triển cao hơn.

Tuệ Minh