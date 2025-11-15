Nhà Trắng họp bàn phương án quân sự có thể với Venezuela

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng mức độ cảnh giác trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Venezuela tiếp tục leo thang. Nhiều cuộc họp an ninh cấp cao đã được tổ chức tại Nhà Trắng trong tuần này, khi quân đội Mỹ đẩy mạnh hiện diện ở Caribbean và liên tục tiến hành các chiến dịch tấn công nhằm vào những tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy.

Tổng thống Donald Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tại Phòng Bầu dục. Ảnh: The Washington Post

Các quan chức cấp cao Mỹ xác nhận ba cuộc họp liên tiếp đã diễn ra trong tuần qua tại Nhà Trắng để thảo luận những lựa chọn cho các chiến dịch quân sự tiềm tàng ở Venezuela. Một cuộc họp mở rộng vào ngày thứ Năm có sự tham dự của Phó tổng thống JD Vance, Cố vấn an ninh nội địa Stephen Miller, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Nguồn tin cho biết Tổng thống Trump trực tiếp tham dự cuộc họp tại Phòng Tình huống, nơi ông được báo cáo nhiều phương án, trong đó có cả lựa chọn tấn công trên bộ. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Song song với các cuộc họp, Mỹ đã triển khai chiến hạm, tàu ngầm hạt nhân, máy bay F-35 và mới nhất là nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford tới khu vực. Sự điều động này diễn ra sau hơn 20 cuộc không kích nhằm vào các tàu mà Washington cáo buộc liên quan đến vận chuyển ma túy, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Trên khoang chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã “gần như đưa ra quyết định” về vấn đề Venezuela, đồng thời khẳng định chiến dịch chống ma túy đang đạt “nhiều tiến triển”, dù thừa nhận còn “vấn đề Mexico và Colombia”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Ảnh: Getty Images

Phía Venezuela cũng tăng tốc chuẩn bị phòng vệ. Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã triển khai quân đội và lực lượng dân quân, sẵn sàng phản ứng nếu Mỹ tiến hành không kích hoặc tấn công mặt đất.

Một căn cứ hải quân thời Chiến tranh Lạnh được Mỹ bí mật nâng cấp trong khu vực cũng làm dấy lên lo ngại Washington đang chuẩn bị cho các chiến dịch quy mô lớn và kéo dài.

Tuy nhiên, kế hoạch can thiệp quân sự vào Venezuela đang gặp phản ứng trái chiều. Nhiều nghị sĩ Dân chủ, các chuyên gia pháp lý và một số đồng minh châu Âu chỉ trích việc Mỹ không đưa ra bằng chứng rõ ràng về các tàu bị tấn công. Một khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ 35% cử tri Mỹ ủng hộ hành động quân sự tại Venezuela.

Nhật Lệ

The Washington Post, Reuters, The New York Times