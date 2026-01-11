Israel và Hamas chuẩn bị cho khả năng xung đột tái bùng phát tại Gaza

Căng thẳng giữa Israel và phong trào Hamas đang gia tăng, đặt cả hai bên vào thế chuẩn bị cho khả năng chiến sự bùng phát trở lại tại Dải Gaza, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn trước đó rơi vào đình trệ do những bất đồng cơ bản liên quan đến yêu cầu giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas.

Israel xây dựng kế hoạch tiến hành các hoạt động quân sự mở rộng tại dải Gaza. Ảnh: Le Monde.

Theo các nguồn tin khu vực, quân đội Israel đang xây dựng kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm vào các khu vực do Hamas kiểm soát, với mục tiêu tăng cường an ninh, duy trì ổn định và ngăn chặn những diễn biến có thể ảnh hưởng đến lãnh thổ Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đã chuẩn bị các phương án tác chiến mở rộng tại Dải Gaza vào tháng 3 tới, trong đó trọng tâm là thành phố Gaza và khu vực phía Bắc dải đất này. Một trong những mục tiêu được đề cập là đẩy “ranh giới an ninh” lùi sâu hơn về phía Tây Gaza, qua đó mở rộng phạm vi kiểm soát của quân đội Israel.

Ở chiều ngược lại, các quan chức Ả Rập cho biết Hamas đang tập trung khôi phục năng lực hoạt động, bao gồm việc sửa chữa và cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm bị hư hại trong các đợt giao tranh trước đây. Phong trào này cũng được cho là đã nhận được nguồn tài trợ mới nhằm duy trì chi trả lương cho các thành viên, bảo đảm hoạt động quản lý và duy trì kiểm soát tại khu vực. Những động thái này cho thấy nỗ lực củng cố năng lực vận hành của Hamas, đồng thời đặt ra thách thức đối với các sáng kiến ngoại giao đang được thúc đẩy.

Quân đội Israel và Hamas đã thực thi lệnh ngừng bắn giai đoạn một tại Gaza từ ngày 10/10/2025, theo sáng kiến chấm dứt chiến sự do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Tuy nhiên, trong ba tháng ngừng bắn, quân đội Israel nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công vào Gaza, với cáo buộc Hamas vi phạm cam kết. Các cuộc không kích này khiến ít nhất 425 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Giới quan sát cảnh báo, nếu Israel tái khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza, số thương vong phía người Palestine có thể lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người.

Hamas đang tập trung sửa chữa và cải tạo cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ảnh: The Wall Street Journal.

Các nhà phân tích cho rằng, việc cân bằng giữa nỗ lực ngoại giao và các biện pháp an ninh sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ổn định tại Dải Gaza. Trong bối cảnh tiến trình hòa bình vẫn còn dang dở, việc các bên tiếp tục duy trì và củng cố năng lực có thể làm gia tăng áp lực, buộc các bên liên quan phải tăng cường phối hợp và đối thoại thận trọng nhằm tránh nguy cơ leo thang xung đột.

Thanh Giang.

Nguồn: The Wall Street Journal, New York Post.