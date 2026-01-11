Ethiopia khởi công xây dựng sân bay lớn nhất châu Phi

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed vừa chính thức phát động xây dựng Sân bay Quốc tế Bishoftu, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hàng không lớn nhất châu Phi sau khi hoàn thành.

Ethiopia khởi công dự án sân bay lớn nhất châu Phi trị giá 12,5 tỷ USD. Ảnh: Independent.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cho biết, dự án sân bay quy mô lớn này là một phần trong chiến lược dài hạn của Ethiopia nhằm duy trì đà tăng trưởng nhanh của ngành hàng không và củng cố vai trò của nước này như một cửa ngõ vận tải hàng không hàng đầu châu Phi.

Ông nhấn mạnh, giai đoạn một của dự án dự kiến hoàn thành trong vòng bốn năm, với công suất phục vụ khoảng 60 triệu hành khách mỗi năm. Khi hoàn thiện toàn bộ, sân bay có thể tiếp nhận tới 110 triệu hành khách mỗi năm.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Facebook.

Theo Thủ tướng Abiy Ahmed, Sân bay Quốc tế Bole Addis Ababa hiện có công suất khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm và đang tiến gần tới ngưỡng tối đa, trong bối cảnh nhu cầu hàng không tăng nhanh.

Trong khi đó, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Hàng không Ethiopian Airlines Mesfin Tasew cho biết, giai đoạn một của sân bay Bishoftu sẽ bao gồm hai nhà ga hành khách lớn, hai đường băng song song, khu đỗ cho 180 máy bay, khách sạn, nhà ga hàng hóa có khả năng xử lý 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, cùng một trung tâm bảo dưỡng máy bay.

Theo kế hoạch, dự án bao gồm tuyến cao tốc nhiều làn kết nối sân bay mới với thủ đô, cùng tuyến đường sắt cao tốc dài 38 km, có tốc độ khai thác lên tới 200 km/giờ. Sân bay được xây dựng trên diện tích 35 km2, trong đó khoảng 2.500 hộ nông dân đã được tái định cư từ năm ngoái với chi phí 350 triệu USD.

Ethiopia, quốc gia đông dân thứ hai châu Phi với khoảng 130 triệu người, những năm gần đây đẩy mạnh đầu tư hạ tầng quy mô lớn, bao gồm việc khánh thành con đập lớn nhất châu lục và các chương trình tái thiết đô thị tại Addis Ababa cùng nhiều thành phố lớn khác.

Thanh Hằng

Nguồn: Xinhua, NDTV.