Nga ủng hộ Venezuela trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Caribe

Ngày 15/11, Nga tuyên bố tiếp tục ủng hộ Venezuela trong bối cảnh căng thẳng tại Caribe gia tăng, khi những bất đồng chủ quyền và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các quốc gia trong khu vực có dấu hiệu leo thang. Động thái này được xem là nỗ lực của Moscow nhằm duy trì hiện diện chiến lược tại Tây bán cầu, đồng thời gửi tín hiệu rằng họ vẫn là một tác nhân quan trọng trong các vấn đề an ninh khu vực.

Nga ủng hộ Venezuela trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Caribe. Ảnh: AOL

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng sẽ không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn tình hình xung quanh Venezuela và khu vực Caribe. Ông đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết với người dân và chính quyền Venezuela trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Nam Caribe.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã tổ chức cuộc họp tại Nhà Trắng thảo luận về phương án cho hoạt động quân sự tiềm năng ở Venezuela. Washington cáo buộc chính quyền Venezuela không đủ mạnh trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định triển khai nhiều khí tài đến khu vực Mỹ Latinh sau hai tháng tiến hành các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela. Khi được hỏi liệu Ông Trump có thể sớm đưa ra quyết định về việc có nên hành động quân sự nhằm vào Venezuela hay không, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, Venezuela có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp - cáo buộc mà Venezuela đã nhiều lần bác bỏ. Trả lời với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông nhấn mạnh: “Tôi không thể nói rõ, nhưng tôi đã đưa ra quyết định về Venezuela”.

Hải quân Mỹ hiện đã triển khai tám tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và khoảng 10.000 quân nhân tới vùng biển Caribe, đồng thời phá hủy các tàu cao tốc trên vùng biển quốc tế mà Washington cáo buộc được dùng để buôn lậu ma túy từ Venezuela.

Về phía Venezuela, Tổng thống Nicolás Maduro trong phát biểu trên truyền hình quốc gia đã kêu gọi người dân Mỹ phản đối việc Washington triển khai lực lượng quân sự tới khu vực Caribe.

Pháp, Anh và một số nước khác đã bày tỏ quan ngại về các chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe, cho rằng những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế.

Lê Hà

Nguồn: Tass, AOL