Mỹ chặn bắt tàu chở dầu trong nỗ lực kiểm soát nguồn xuất khẩu dầu của Venezuela

Quân đội Mỹ mới đây đã chặn bắt thêm một tàu chở dầu bị Washington áp trừng phạt trên biển Caribe, đánh dấu vụ việc thứ năm trong chiến dịch nhằm kiểm soát hoạt động vận chuyển dầu từ và đến Venezuela.

Mỹ chặn bắt tàu chở dầu của Venezuela. Ảnh: AP

Theo Bộ Chỉ huy Phía Nam Mỹ (U.S. Southern Command), lực lượng Thủy quân Lục chiến và Hải quân Mỹ đã triển khai tàu chiến và trực thăng trong một chiến dịch tiền trinh sát, trước khi Lực lượng Tuần duyên tiếp quản và kiểm soát con tàu mang tên Olina tại vùng biển quốc tế. Bộ Chỉ huy Phía Nam Mỹ nhấn mạnh thông điệp “không có nơi ẩn náu cho tội phạm”, cho biết đây là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm ngăn chặn các tàu bị trừng phạt vi phạm lệnh cấm vận.

Tàu Olina , trước đây hoạt động với tên gọi Minerva M, đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm ngoái với cáo buộc vận chuyển dầu vượt các biện pháp hạn chế. Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đã công bố các đoạn video không phân loại cho thấy trực thăng Mỹ hạ cánh lên boong tàu và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem mô tả, Olina là một phần của “hạm đội ma” – thuật ngữ chỉ các tàu bị nghi sử dụng để vận chuyển dầu bị cấm và tìm cách né tránh sự giám sát.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ,Washington có thể dỡ bỏ thêm một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela sớm nhất vào tuần tới, nhằm tạo điều kiện cho xuất khẩu dầu và hỗ trợ tiến trình ổn định kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trả lời phỏng vấn ngày 10/1, ông Bessent cho hay, Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét các điều chỉnh cho phép hồi hương nguồn thu từ dầu mỏ hiện chủ yếu được giữ trên các tàu ngoài khơi. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền Venezuela có thêm nguồn lực duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và các dịch vụ công thiết yếu. Ông cũng cho biết, sẽ làm việc với lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong tuần tới, tập trung vào khả năng hai định chế tài chính quốc tế này tái can dự vào Venezuela sau thời gian dài gián đoạn.

Bộ trưởng tài chính Mỹ Bessent cho biết Mỹ có thể dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với Venezuela vào tuần tới. Ảnh: Reuters

Về triển vọng đầu tư, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định, các công ty dầu khí tư nhân quy mô nhỏ có thể sớm quay trở lại Venezuela, trong khi các tập đoàn lớn vẫn giữ thái độ thận trọng. Ông cho rằng Chevron – doanh nghiệp đã có mặt lâu năm tại Venezuela – nhiều khả năng sẽ mở rộng hơn nữa các cam kết đầu tư trong thời gian tới.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp ngăn chặn các tòa án hoặc chủ nợ thu giữ nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela đang được giữ tại các tài khoản thuộc Bộ Tài chính Mỹ, khẳng định các khoản tiền này cần được bảo vệ nhằm phục vụ mục tiêu ổn định và phục hồi kinh tế.

Phản ứng trước động thái của Washington, Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov chỉ trích các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của Mỹ, cho rằng chúng đe dọa đời sống, sức khỏe và phúc lợi của hàng triệu người dân Venezuela, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế. Theo ông, Venezuela sẵn sàng bán dầu theo giá thị trường cho các đối tác nước ngoài, bao gồm cả Mỹ, song các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hiện nay đang cản trở việc bình thường hóa nguồn cung dầu cho thị trường toàn cầu.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, AP