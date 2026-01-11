Robot lễ tân và những điểm nhấn công nghệ tại CES 2026

Tại CES 2026, hội chợ điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), robot và các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong bức tranh công nghệ toàn cầu.

Các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại CES Las Vegas 2026, hội chợ điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới diễn ra ở Las Vegas, Mỹ. Ảnh: Geeky Gadgets.

Các sản phẩm được giới thiệu không chỉ gây ấn tượng về mặt trình diễn, mà còn cho thấy AI đang ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống cá nhân, dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026 là robot lễ tân được triển khai tại mô hình khách sạn tự động Otonomous Hotel ở Las Vegas. Được trang bị hệ thống AI tiên tiến, robot này có khả năng, thực hiện thủ tục nhận và trả phòng cho khách, tiếp nhận, xử lý các yêu cầu dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm lưu trú theo nhu cầu từng khách hàng.

Mô hình “khách sạn không cần con người” được đánh giá là bước tiến mới trong tự động hóa ngành dịch vụ, khi vẫn bảo đảm tính linh hoạt và thân thiện trong tương tác với khách.

Bên cạnh robot lễ tân, CES 2026 còn chứng kiến sự xuất hiện mạnh mẽ của robot hình người và robot gia đình. Nhiều mẫu robot có thể đi lại, giao tiếp và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, mở ra triển vọng ứng dụng trong sản xuất, chăm sóc và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày.

Ở mảng gia dụng, các robot hỗ trợ việc nhà như LG CLOiD được thiết kế với khả năng nhận biết ngữ cảnh, giúp thực hiện những công việc đơn giản như bỏ đồ vào máy giặt hay lấy đồ uống. Dù tốc độ xử lý còn hạn chế, các sản phẩm này cho thấy hướng đi rõ rệt của robot gia đình trong tương lai.

CES 2026 làm nổi bật tương lai của trí tuệ nhân tạo, việc tái định hình quá trình lão hóa và robot cho mọi lĩnh vực. Ảnh: Shutterstock.

Một xu hướng khác thu hút sự quan tâm là robot thú cưng AI, được thiết kế với hình dáng và hành vi gần gũi, có khả năng biểu lộ cảm xúc và phản ứng theo tương tác của người dùng. Các sản phẩm này phản ánh nỗ lực của các hãng công nghệ trong việc đưa AI trở nên thân thiện và dễ tiếp cận hơn.

Ngoài ra, CES 2026 cũng là nơi các hãng lớn trình diễn công nghệ xe tự lái, robotaxi và robot vận chuyển, cho thấy những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực tự hành và logistics thông minh.

Tổng thể, CES 2026 cho thấy AI và robot không còn chỉ là thiết bị công nghệ mang tính thử nghiệm, mà đang dần trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển của nhiều ngành, từ dịch vụ, giao thông đến công nghiệp và đời sống cá nhân. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục định hình thị trường công nghệ toàn cầu trong những năm tới.

Thu Uyên

Nguồn: Wion