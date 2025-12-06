Căng thẳng bùng phát, Afghanistan và Pakistan đấu pháo dữ dội

Lực lượng Afghanistan và Pakistan đã đấu pháo dữ dội dọc biên giới khi căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á leo thang sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Saudi Arabia không đạt được đột phá.

Một người lính Pakistan đứng gác sau vụ tấn công vào Trường sĩ quan Wana ở Nam Waziristan của Pakistan gần biên giới Afghanistan, ngày 13/11/2025. Ảnh: AFP.

Các quan chức của cả hai bên cho biết các cuộc giao tranh nổ ra vào đêm muộn 5/12, khi hai nước cáo buộc nhau nổ súng trước.

Trong một bài đăng trên X, người phát ngôn của chính quyền Taliban Afghanistan, Zabihullah Mujahid, cho biết lực lượng Pakistan đã “phát động các cuộc tấn công vào” quận Spin Boldak ở tỉnh Kandahar, khiến lực lượng Afghanistan phải đáp trả.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết chính lực lượng Afghanistan đã thực hiện “vụ nổ súng vô cớ” dọc biên giới Chaman.

Theo AFP, cuộc đấu súng nổ ra vào khoảng 10h30 tối giờ địa phương và kéo dài khoảng hai giờ.

Ali Mohammad Haqmal, người đứng đầu cơ quan thông tin Kandahar cho biết lực lượng Pakistan đã tấn công bằng “pháo hạng nhẹ và hạng nặng” cùng hỏa lực súng cối. “Các cuộc đụng độ đã kết thúc, cả hai bên đều đồng ý dừng lại”, ông nói thêm. Hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong từ cả hai bên.

Mối quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan trở nên tồi tệ kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021, Islamabad cáo buộc Kabul cung cấp nơi ẩn náu cho một số nhóm vũ trang, bao gồm cả Taliban Pakistan (TTP).

TTP đã tiến hành một chiến dịch dai dẳng chống lại nhà nước Pakistan kể từ năm 2007 và thường được mô tả là bản sao về mặt tư tưởng của Taliban Afghanistan. Gần đây nhất, hôm 3/12, một vụ đánh bom ven đường ở Pakistan gần biên giới Afghanistan do TTP nhận trách nhiệm đã khiến 3 cảnh sát Pakistan thiệt mạng.

Pakistan cũng cáo buộc Afghanistan che chở cho Quân đội Giải phóng Balochistan và một chi nhánh ISIL/ISIS địa phương được gọi là ISKP, mặc dù ISKP là kẻ thù không đội trời chung của Taliban Afghanistan. Taliban Afghanistan phủ nhận các cáo buộc, khẳng định không thể chịu trách nhiệm về an ninh bên trong Pakistan, đồng thời cho biết Islamabad cố tình phát tán thông tin sai lệch và gây căng thẳng biên giới.

Một tuần giao tranh đẫm máu tại biên giới chung giữa hai nước nổ ra vào tháng 10. Khoảng 70 người đã thiệt mạng ở cả hai bên biên giới và hàng trăm người khác bị thương trước khi các quan chức Afghanistan và Pakistan ký thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 19/10.

Tuy nhiên, thỏa thuận đó đã dẫn đến một loạt các cuộc đàm phán không thành công do Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia tổ chức nhằm củng cố lệnh ngừng bắn dài hạn. Vòng đàm phán mới nhất được tổ chức vào cuối tuần trước tại Saudi Arabia đã không đạt được đột phá, mặc dù cả hai bên đồng ý tiếp tục lệnh ngừng bắn mong manh.

Theo Aljazeera